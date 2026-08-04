Il 2025, anno del 75° anniversario, si è chiuso con risultati positivi per Grupo Consorcio, azienda spagnola specializzata nella produzione di conserve e semiconserve ittiche di fascia alta. Il gruppo ha superato i 126 milioni di euro di fatturato lordo, consolidando il proprio percorso di crescita e rafforzando la presenza nei mercati considerati strategici. L'andamento è stato sostenuto soprattutto da Spagna e Italia, dove il fatturato è aumentato rispettivamente del 4% e del 6%, confermando la validità di una strategia basata su qualità delle materie prime, origine dei prodotti e posizionamento nel segmento premium.

Grupo Consorcio ha superato i 126 milioni di euro di fatturato lordo

L'Italia si conferma un mercato strategico

Tra i mercati internazionali, l'Italia continua a rappresentare uno degli asset principali per lo sviluppo dell'azienda. La filiale italiana ha chiuso il 2025 con un fatturato lordo superiore a 34 milioni di euro, mentre il marchio Consorcio ha registrato un incremento delle vendite del 4%. Particolarmente significativo il risultato ottenuto nel comparto del tonno premium, dove il marchio raggiunge una quota di mercato a valore dell'11,6%, in crescita di 1,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Anche sul fronte dei volumi il bilancio è positivo, con un aumento del 10% e una quota di mercato in crescita di 1,1 punti percentuali. Parallelamente continua a crescere anche l'interesse per le acciughe del Cantabrico, segmento che si conferma tra i più dinamici del mercato italiano, sostenuto da consumatori sempre più orientati verso prodotti con una provenienza riconoscibile e caratteristiche qualitative elevate.

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Innovazione e qualità guidano la strategia

Secondo Jesús Gómez, ceo di Grupo Consorcio, il 2025 ha rappresentato un anno di consolidamento. «Abbiamo rafforzato i nostri marchi principali, consolidato la nostra presenza in mercati strategici come Spagna e Italia e continuato a portare avanti una strategia basata su qualità, provenienza ed eccellenza. Affrontiamo il 2026 con buone prospettive e con un piano di crescita che continuerà a promuovere innovazione, internazionalizzazione e posizionamento premium dell'azienda». La dimensione internazionale continua infatti a rappresentare uno degli elementi centrali dello sviluppo del gruppo, oggi presente in 43 Paesi, con oltre 800 dipendenti e un'incidenza dei mercati esteri pari al 59% del fatturato complessivo.

Jesús Gómez, ceo di Grupo Consorcio

Nuovi prodotti per intercettare i consumatori

Per il mercato italiano l'azienda punta anche sull'innovazione di gamma. Dario De Stefano, general sales manager Italia di Grupo Consorcio, evidenzia come gli investimenti siano orientati a rispondere all'evoluzione delle abitudini di consumo. «Abbiamo chiuso il 2025 con risultati positivi, confermando il ruolo strategico dell'Italia per Grupo Consorcio. Continuiamo a investire in nuovi prodotti e nuovi formati pensati per soddisfare consumatori sempre più orientati verso un'alimentazione sana, naturale e di qualità. Parallelamente rafforziamo il nostro posizionamento premium valorizzando l'eccellenza delle materie prime e la lavorazione artigianale che caratterizza da sempre i nostri prodotti».

Dario De Stefano, general sales manager Italia di Grupo Consorcio

Obiettivo 2026: rafforzare il segmento premium