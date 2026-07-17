Per lungo tempo il guanciale è stato associato quasi esclusivamente ai grandi classici della cucina romana, dalla carbonara all'amatriciana fino alla gricia. Oggi, però, il suo utilizzo si sta progressivamente ampliando, seguendo un'evoluzione che coinvolge sia i consumi domestici sia le proposte della ristorazione. Sempre più spesso questo salume trova spazio anche in preparazioni lontane dalla tradizione, diventando un ingrediente utilizzato per arricchire hamburger, pizze, focacce, creme, vellutate e piatti a base di verdure. Una trasformazione che riflette un diverso approccio alla cucina, orientato a valorizzare ingredienti identitari in contesti più contemporanei.

Citterio ha presentato il nuovo Guanciale a Fette

Il mercato continua a crescere

A confermare questa tendenza sono anche i dati elaborati da Circana, secondo cui il comparto del guanciale continua a registrare una crescita. Ad aprile 2026 il mercato ha raggiunto 5.700 tonnellate, con un incremento dell'8,8% a volume e del 10,1% a valore, per un fatturato complessivo di 106 milioni di euro. Numeri che evidenziano come il guanciale non venga più percepito soltanto come un ingrediente destinato a poche ricette simbolo, ma come un prodotto capace di adattarsi a preparazioni differenti, mantenendo un forte legame con la tradizione gastronomica italiana.

La praticità diventa un elemento di scelta

L'evoluzione dei consumi interessa anche il modo in cui il prodotto viene proposto sul mercato. In questa direzione si inserisce la scelta di Citterio, che amplia la propria linea "Aiuti in cucina" con il nuovo Guanciale a Fette, presentato durante TuttoFood 2026. L'obiettivo è rispondere a una domanda che guarda sempre più alla praticità senza rinunciare alla qualità. Il nuovo formato, realizzato con carne 100% italiana, viene proposto in confezioni da 80 grammi suddivise in due vaschette separabili da quattro fette ciascuna. Una soluzione pensata per utilizzare solo la quantità necessaria e limitare gli sprechi alimentari. L'inserimento del guanciale nella linea segue il percorso già intrapreso con il Bacon a Fette Citterio, referenza che, secondo i dati aziendali, ad aprile-maggio 2026 ha registrato una crescita del 9,3% a volume, accompagnata da un ampliamento della distribuzione.

Dalla carbonara agli hamburger gourmet

Se le preparazioni della cucina romana continuano a rappresentare il riferimento naturale per il guanciale, il suo impiego si estende oggi a ricette che ne valorizzano soprattutto la componente aromatica e la croccantezza. Rosolato in padella, trova applicazione come elemento di contrasto in creme e vellutate, diventa ingrediente per pizze e focacce gourmet oppure completa hamburger e panini, contribuendo a dare maggiore intensità al piatto. Proprio su questa doppia anima si sviluppa la collaborazione tra Citterio e GialloZafferano, che propone due interpretazioni differenti. Da una parte lo Smashed Cheeseburger, dove protagonista è il bacon affumicato naturalmente con legno di faggio; dall'altra lo Smashed Gricia Burger, che riprende alcuni elementi della tradizione romana attraverso il guanciale croccante abbinato a salsa al pecorino e pepe, insalata e pomodoro.

Un ingrediente che amplia il proprio ruolo