Molino Spadoni, tante novità a Gustus 2022

Molino Spadoni parteciperà all’ottava edizione di Gustus, il salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia che si terrà a Napoli dal 20 al 22 novembre 2022. L’azienda avrà uno stand dal grande impatto visivo, in cui presenterà le ultime novità lanciate.

Tra queste la miscela per pinsa e le pinse surgelate, una nuova farina per lunghe lievitazioni, un preparato proteico e una nuova focaccia soffice surgelata gluten free. Una rosa di proposte innovative, pensate per inserire in menù piatti alternativi, differenzianti e di grande appeal.

Sempre al passo con le tendenze gastronomiche del momento, Molino Spadoni porterà a Gustus le Pinse Surgelate Precotte, disponibili in 3 formati diversi. Comode basi preparate esclusivamente con biga e pasta madre, perfette per portare in tavola la sorella romana della pizza dalla tipica forma allungata. Allo stand sarà presente anche la Miscela Professionale per Gran Pinsa alla Romana, uno speciale mix di farine studiato come vuole la tradizione, quindi a base di farina di grano tenero tipo 1, farina di soia, farina di riso e pasta acida, da impastare con acqua e pochissimo lievito di birra.

Altro prodotto di punta sarà la nuova Farina Professionale XLL – Extra Lunghe Lievitazioni a base di grano tenero tipo “0”, caratterizzata da una forza unica, fino a W 400, particolarmente adatta per la preparazione di pizze con lunghe lievitazioni, anche superiori a 72 ore. L’elevato contenuto in proteine di alta qualità tecnologica conferisce a questa farina la possibilità di realizzare impasti ad alta idratazione per la preparazione di tutti i prodotti lievitati come pane, focacce, brioches e, in vista del Natale, anche panettoni.

Allo stand non potrà mancare il prodotto più innovativo, il Preparato Professionale per Pane e Pizza SuperproteiN della linea salutistico-funzionale AlimentazionE DedicatA® Molino Spadoni, oggi disponibile per i professionisti che desiderano realizzare pane e pizza proteici. Una proposta altamente distintiva, pensata non solo per realizzare panificati adatti a una clientela di atleti e sportivi, ma anche a tutti coloro che, per mantenere il proprio benessere fisico, sono attenti al profilo nutrizionale ricercando la presenza di proteine vegetali di qualità, oltre che cibi fonte di fibre, senza rinunciare al gusto.

Infine una new entry gluten free che vanta le stesse caratteristiche in termini di gusto e texture di un prodotto convenzionale: la Focaccina Soffice Surgelata Senza Glutine, molto comoda per il canale Horeca e bar perché già cotta e confezionata singolarmente nel pratico film “ovenable” adatto per il rinvenimento in forno senza contaminazioni. Una soluzione appagante, stesa a mano, da servire farcita o come accompagnamento ai pasti.

Le ultime novità non saranno le sole protagoniste allo stand: nella patria della pizza Molino Spadoni porterà anche altre proposte per preparare al meglio questo piatto, come le Farine Gran Mugnaio PZ, ideali per realizzare le migliori pizze della tradizione italiana in tutte le varianti con impasti a breve, media o lunga lievitazione e a seconda delle diverse esigenze di ogni professionista. Non mancheranno i prodotti surgelati, impasti e panificati per pizzerie, ristoranti, bar e punti caldi realizzati per semplificare i processi e con prestazioni time saving come le Palline Surgelate per Pizza – classica, alla soia, ai 7 cereali, al Khorasan Kamut®, al Farro Integrale, al Carbone vegetale e l’ultima arrivata Integrale – o le comode Basi Pizza da farcire, stese a mano in diverse ricette (tipo “0”, “1”, ai 7 Cereali e Margherita).

Una presenza particolarmente ricca, dunque, che ribadisce il ruolo di Molino Spadoni come partner per i professionisti del food, a cui si rivolge con soluzioni innovative, gustose e ad alto contenuto di servizio, che si traducono in facilità d’uso e ottimizzazione delle risorse e dei tempi.

Molino Spadoni

via Ravegnana 746 - 48125 Coccolia (Ra)

Tel 0544 569056

