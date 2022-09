“Master del Cornicione”, nuova campagna social 2023 di Molino Vigevano

“Master del Cornicione” è il nome scelto per la nuova campagna social di Molino Vigevano, brand del Gruppo Lo Conte, leader di mercato nel segmento delle farine dolci e salate.

Il concept creativo della campagna ruota intorno alla challenge social dove l’Ambassador del brand, Antonio Malati di Pizza, sfiderà una squadra di food influencer e la propria community a diventare veri e propri “Master del Cornicione”. Protagonista della challenge una special Box contenente la Farina Vesuvio e tantissimi gadget indispensabili per la preparazione della pizza con il famoso cornicione.

Partecipare è semplice, sarà sufficiente preparare la migliore pizza con cornicione alveolato, scattare una foto e postarla taggando il profilo di Molino Vigevano con #masterdelcornicione.

Antonio Malati di Pizza

La giuria di “Lievitamente – il festival della Pizza fatta in casa” decreterà 8 finalisti che, a giugno 2023, si contenderanno il titolo di “Master del Cornicione” per diventare Ambassador di Molino Vigevano per la Farina Vesuvio.

Tutti gli amanti della pizza potranno cimentarsi a casa nella realizzazione della pizza napoletana contemporanea con il cornicione alto e alveolato. Molino Vigevano mette a disposizione tutti gli strumenti necessari nella box dedicata all’iniziativa acquistabile sull’e-commerce del brand.

La campagna continua anche nel canale Gdo grazie a diverse attivazioni dedicate che renderanno Farina Vesuvio la protagonista dei punti vendita aderenti.

Farina Vesuvio, grazie alla presenza di germe di grano vitale macinato a pietra, è perfetta per una pizza napoletana alta, soffice e perfettamente alveolata.

Studiata per la realizzazione di impasti leggeri, conferisce volume e gusto alle creazioni in cucina promettendo risultati sorprendenti, capaci di trasportare la mente fra i caratteristici vicoli della città Partenopea. Un'autentica esplosione di aromi e gusto, all'insegna della tradizione di uno dei piatti simbolo della cucina italiana. Risultati garantiti con qualsiasi forno.

Che la sfida abbia inizio!

Molino Vigevano

