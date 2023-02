Molino Spadoni, Panpinsa e focacce senza glutine le novità della gamma surgelati

Molino Spadoni presenta diverse novità nel portfolio dei panificati frozen ad alto contenuto di servizio, già cotti e surgelati, da rinvenire in pochi minuti di forno: la linea dei “PanPinsa” e tre nuove Focaccine Soffici Senza Glutine. Tutte proposte dedicate all’Horeca per rispondere ai food trend contemporanei e alle nuove esigenze alimentari.

Dalla tipica ricetta della Pinsa nasce la nuova linea delle schiacciatine "PanPinsa" di Molino Spadoni , realizzata con un originale mix di farine: farina di grano tenero, farina di soia e farina di riso. L’impasto viene prodotto esclusivamente con pasta madre, rifrescata giornalmente dagli anni ’60 e biga, caratterizzato da un’altissima idratazione - oltre il 90% di acqua sulla farina - che lo rende alveolato e soffice. A seguito di una lievitazione di almeno 48 ore, l’impasto viene steso rigorosamente a mano come da tradizione e condito in superficie con olio evo. Il risultato finale è una schiacciatina pretagliata molto digeribile dall'aspetto artigianale con un’alveolatura interna ben sviluppata, croccante fuori e soffice dentro, con una fragranza e un gusto davvero intensi.

I “PanPinsa”, in confezioni da 4 pezzi (100 gr per pezzo – 13x13 cm), sono disponibili in 6 versioni diverse: PanPinsa tipo “0”, PanPinsa Integrale, PanPinsa al Riso Nerone con il caratteristico colore violaceo; PanPinsa Curcuma e Semi di Lino dall’impasto giallo oro; PanPinsa ai 7 Cereali con un mix di farine e semi e, infine, PanPinsa alla Mediterranea con pomodoro, capperi, olive e origano.

C’è anche la versione PanPinsa Maxi tipo “0”, non pretagliata da 200 grammi, ideale anche da tagliare a fette per il cestino del pane. Quest’ultima è in confezioni da 2 pezzi (100 gr per pezzo – 14x24 cm).

Focaccina senza glutine farcita 1/2 PanPinsa tipo 0 farcita 2/2

I PanPinsa sono pratici e veloci da utilizzare: già cotti e pretagliati, basterà riscaldarli in piastra o in forno per 3/4 minuti e saranno pronti da farcire a piacere.

La seconda novità è gluten free. Alla Focaccina Soffice Senza Glutine Ovenable, si aggiungono 3 new entry, tutte già cotte e confezionate singolarmente nel pratico film “ovenable” adatto per il rinvenimento in forno senza contaminazioni. Le novità sono la Focaccina Soffice Senza Glutine con farina di Ceci, Curcuma e Semi di Lino, la Focaccina Soffice Senza Glutine con Riso Nerone e Semi di Girasole, e la Focaccina Soffice Senza Glutine gusto Mediterraneo con pomodoro, capperi, olive nere e origano. La grande innovazione di questa linea sta nella possibilità di decongelare e conservare i prodotti per 5 giorni a temperatura ambiente.

Soluzioni appaganti, soffici, stese a mano e tutte con olio extravergine di oliva, da servire farcite o come accompagnamento ai pasti (il peso varia dai 90 ai 110 grammi a seconda del tipo di ricetta), che aiutano la gestione dei clienti celiaci o intolleranti al glutine, dando loro la preziosa possibilità di scegliere tra diverse sfiziose opzioni.

Ancora una volta, Molino Spadoni si propone come fornitore di soluzioni all’avanguardia per il settore bar, punti caldi e catering, con proposte surgelate intelligenti, gustose e appaganti, preparate con artigianalità e competenza, che siano al contempo anti spreco, time e cost saving, ma senza rinunciare al gusto.

