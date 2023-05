Molino Spadoni a Tutto Pizza 2023 con tante novità

Molino Spadoni conferma la sua partecipazione a Tutto Pizza 2023 – Salone Internazionale della Pizza (Napoli 22 - 24 maggio). L’azienda porterà tutto il suo know how di specialista nel settore molitorio in uno stand in cui mostrare le farine e gli impasti surgelati dedicati ai professionisti del mondo pizza. Per sugellare il binomio “Pizza e Birra”, sarà disponibile all’assaggio anche la nuova Gamma di Birre Food Service del Birrificio Molino Spadoni, novità presentata al Beer & Food Attraction. La scelta delle ricette è frutto di esperienza birraria di lungo corso che si esprime in diversi stili mirati alla creazione di prodotti facili da bere e mai banali. Referenze ricercate e selezionate accuratamente dal Mastro Birraio interno, disponibili in fusti da 24 litri e in bottiglie da 33 cl.

Protagoniste allo stand saranno le ultime novità, in particolare i PanPinsa e le Focaccine Soffici Senza Glutine. Nel primo caso si tratta di schiacciatine pretagliate pronte da farcire, realizzate con un originale mix di farine, pasta madre e biga, stese a mano e condite con olio evo prima della cottura. Un prodotto molto digeribile, con alveolatura interna ben sviluppata, croccante fuori e soffice dentro.

Le Focaccine Soffici Senza Glutine sono invece una novità per il mondo gluten free, nelle tre versioni con farina di Ceci, Curcuma e Semi di Lino, con Riso Nerone e Semi di Girasole e quella al gusto Mediterraneo. Queste che si aggiungono alla Focaccina Soffice Senza Glutine Ovenable, tutte già cotte e confezionate singolarmente nel pratico film “ovenable” adatto per il rinvenimento in forno senza contaminazioni. La grande innovazione di questa linea sta nella possibilità di decongelare e conservare i prodotti per 5 giorni a temperatura ambiente.

Non mancheranno i grandi classici come le diverse farine e miscele a partire dalle Gran Mugnaio PZ, ideali per realizzare pizze della migliore tradizione italiana in tutte le varianti con impasti a breve, media o lunga lievitazione. Ci saranno anche i prodotti frozen - Palline, Basi Pizza da farcire in diverse ricette e Pinse Surgelate precotte -, ideali per semplificare i processi di pizzerie, ristoranti, bar e punti caldi con prestazioni altamente time saving e per tenere sotto controllo il food cost. Differenti tipologie con cui ogni pizzaiolo può realizzare la pizza che lo rispecchia di più, offrendo una qualità costante ai clienti, sia per la cottura nel forno a legna che per quella nel forno elettrico.

Molino Spadoni a Tutto Pizza 2023, Mostra d’Oltremare - Napoli 22-24 maggio, pad. 6 – stand: 649-652.

