Lesaffre, mix perfetto con la gamma Salute e Benessere di Inventis Bake for Care

Lesaffre presenta la gamma Salute e Benessere di Inventis Bake for Care, che include tre mix completi per panificazione: Gustoricco, Il Proteico e Gustosano. Facili da utilizzare, di alta qualità e affidabilità, disponibili in sacchi da 15 kg, le miscele rispondono all’esigenza dell’artigiano di diversificare e qualificare la propria offerta con prodotti che coniugano gusto e benessere. Gustoricco, in particolare, è il mix per pani ricchi di semi, fonte di proteine, ricco di acidi grassi insaturi e con un alto contenuto di fibre e vitamina E. Il Proteico, ideale per pani ad alto contenuto di proteine e fibre e ridotto contenuto di carboidrati, è innovativo e funzionale, ed è perfetto per chi pratica sport e per chi cerca il giusto equilibrio tra gusto, benessere e naturalità. Gustosano, mix a base di farina di tipo 1 e fiocchi d’avena, naturali fonti di fibra, ricco di semi di lino e girasole, è indicato per la produzione di pani artigianali sani, genuini e gustosi.

I mix Gustosano, Il Proteico e Gustoricco

Per i tre mix della gamma Salute e Benessere di Inventis - Gustoricco, Il Proteico e Gustosano - Lesaffre ha sviluppato altrettanti kit gratuiti, pensati per il panificatore: si tratta di strumenti di grande impatto visivo, di facile gestione e poco ingombranti per coinvolgere il cliente sul punto vendita, invitarlo alla prova e motivarlo all’acquisto. I materiali permettono inoltre di comunicare correttamente ed efficacemente gli ingredienti e i benefici nutrizionali dei pani realizzati con i nuovi prodotti Inventis Bake for Care.

Il Kit Gustoricco in particolare è composto da un espositore da banco, opuscoli, fascette, adesivi e sacchetti per pane; il Kit Il Proteico include un espositore da banco, opuscoli, fascette ed etichette adesive; il Kit Gustosano comprende un espositore da banco, opuscoli, sacchetti per pane e un rotair da appendere. Sempre a disposizione dell’artigiano anche il prezioso Ricettario Inventis, ricco di proposte originali e i Video tutorial per comprendere come utilizzare al meglio i mix Inventis nelle proprie creazioni.

i kit gratuiti

I Mix Inventis Salute e Benessere rientrano nell’area Bake for Care with Lesaffre, risultato dell’impegno costante di Lesaffre nella ricerca e nello sviluppo di ingredienti per una vita sana. Il pane infatti non solo nutre, ma può anche migliorare salute e benessere quotidiani. Per questa ragione i team Ricerca & Sviluppo di Lesaffre, all’avanguardia nella formulazione di prodotti per la panificazione ed esperti in materia di nutrizione, sono impegnati nel fornire ai professionisti dell’arte bianca ingredienti sani e genuini.

Per maggiori informazioni: https://lesaffre.it/lesaffre-cat/salute-benessere/

