Nel borgo di Bevagna per un viaggio nel gusto con due grandi chef (e non solo)

Il 24 e il 25 agosto, il borgo di Bevagna (Pg), uno dei borghi più belli d'Italia, ospiterà "Bevagna di Eccellenze", un evento gastronomico imperdibile. In due giorni di celebrazioni culinarie, saranno protagonisti altrettanti chef, offrendo esperienze uniche che spaziano dall'hamburger 4.0 alla valorizzazione della carne Chianina, esplorando anche cotture e tagli non convenzionali. La manifestazione promette una fusione perfetta di musica ed enogastronomia, esaltando i sapori del territorio e offrendo una "food experience" di alta qualità.

Tra i protagonisti di Bevagna di Eccellenze c'è lo chef Giorgione

L'evento prenderà il via il 24 agosto in piazza Silvestri, alle 18, con lo showcooking di Giorgione “L'hamburger 4.0, conosci la ciccia per mangiare meglio!”, mentre domenica 25, sempre in piazza Silvestri, alle ore 12, Fabrizio Nonis - che con le sue apparizioni televisive ha contribuito a far conoscere non solo il mondo della carne ma anche quello degli eventi, dei congressi gastronomici, dei siti turistici, delle realtà locali e nazionali - presenterà “Chianina etica, stile di un territorio. Tecniche di cottura e utilizzo di tagli non convenzionali”.

Nonis curerà lo showcooking con degustazione che vede la straordinaria partecipazione di Peppone Calabrese, altro volto noto della tv (programmi "Camper" e "Linea Verde" di Rai 1). Alle 18, sempre in piazza, degustazione guidata a cura del critico enogastronomico, Antonio Boco, “Piccoli artigiani, grandi vini”, un viaggio sensoriale alla scoperta dei vitigni del territorio con abbinamento di assaggi di formaggi di Marco Tabarrini, La Redola Verde.

Per maggiori informazioni, clicca qui!

Di Claudio Zeni

© Riproduzione riservata