Mister B, la birra artigianale che sperimenta senza dimenticare le radici

Nel cuore della pianura mantovana, Mister B Brewery è un laboratorio creativo dove la birra artigianale incontra il territorio, l'innovazione e lo spirito indipendente. Tra luppoli audaci e distillati fuori dal comune, l'estro di Mauro Bertoletti conquista tutta Italia. A San Giorgio Bigarello, poco fuori Mantova, c'è un luogo dove la birra non è solo bevanda ma linguaggio. Un linguaggio fatto di suggestioni aromatiche, sperimentazione, radici locali e visione internazionale. È il Birrificio Mister B, fondato nel 2017 da Mauro Bertoletti, oggi mente e mano dietro ogni creazione del marchio, che in pochi anni ha conquistato un pubblico sempre più ampio e curioso. La produzione annua ha superato nel 2024 i 2.000 ettolitri, un traguardo importante che testimonia il crescente interesse verso una gamma di birre che affianca stili classici a interpretazioni personali, talvolta anche irriverenti. La filosofia è chiara: unire tecnica e creatività, senza prendersi troppo sul serio, ma con una cura maniacale per qualità e identità del prodotto.

Mauro Bertoletti, fondatore di Mister B

Dalla Neipa al Bitter in lattina: identità liquida e packaging moderno

Il cuore pulsante del birrificio si trova in via Folego 75, dove prende vita anche BOOP - Taproom & Canshop, un moderno spazio degustazione e showroom adiacente all'impianto, dove ogni dettaglio racconta il progetto Mister B. Qui è possibile assaggiare le birre direttamente alla spina, acquistare le ultime referenze e lasciarsi guidare in un viaggio gustativo tra malti e luppoli.

Il BOOP - Taproom & Canshop

Tra le etichette più rappresentative, si trovano:

BAMBA NEIPA (6,3%) : top seller del birrificio, è una New England IPA morbida, succosa, con aromi tropicali intensi, simbolo dell'approccio contemporaneo alla luppolatura.

: top seller del birrificio, è una New England IPA morbida, succosa, con aromi tropicali intensi, simbolo dell'approccio contemporaneo alla luppolatura. BESTIA IPA Gluten Free (6,3%) : audace e accessibile anche a chi cerca birre senza glutine, senza compromessi su aroma e struttura.

: audace e accessibile anche a chi cerca birre senza glutine, senza compromessi su aroma e struttura. BAHIA GUAVA GOSE (4,4%) : una sour rinfrescante con guava, sapida e agrumata, perfetta con piatti di pesce crudo come ceviche e sashimi.

: una sour rinfrescante con guava, sapida e agrumata, perfetta con piatti di pesce crudo come ceviche e sashimi. B-LATTA English Bitter (4,2%): tributo alla tradizione britannica, rivisitata con eleganza, con un profilo amaro equilibrato e una beva scorrevole.

Il packaging di Mister B predilige le lattine

Il packaging predilige le lattine (65% della produzione) per praticità, protezione del prodotto e impatto visivo moderno, mentre il restante 35% è destinato al formato fusto, per il canale horeca e le spine della taproom. La distribuzione delle birre Mister B copre gran parte del territorio nazionale grazie a partner specializzati nel settore craft, mentre lo shop online VIALATTA.COM garantisce un accesso diretto per appassionati e curiosi di tutta Italia.

Mister B, alla birra ai distillati: la linea Beer Spirits

Ma l'universo Mister B non si ferma alla birra. Dal 2023 il birrificio ha lanciato una linea di distillati unici, ottenuti a partire da birra autoprodotta. Nasce così la collezione Beer Spirits, una proposta inedita nel panorama artigianale italiano:

BIN DDH BEER GIN : con note di ginepro, luppolo Citra e Mosaic, per gin tonic o martini dal carattere aromatico.

: con note di ginepro, luppolo Citra e Mosaic, per gin tonic o martini dal carattere aromatico. BAN BEER BITTER : un bitter rosso da miscelazione, elegante e deciso.

: un bitter rosso da miscelazione, elegante e deciso. BUN AMARO : amaro all'italiana, morbido e naturale, con botaniche selezionate.

: amaro all'italiana, morbido e naturale, con botaniche selezionate. BON LIMONCELLO DI BIRRA: infuso di scorze di limoni del Garda, secco, aromatico e sorprendente.

Beer Spirits, la linea di distillati di Mister B

Mister B, legame con il territorio e innovazione continua

Pur guardando lontano, Mister B resta ancorato alle sue origini. Tra gli ingredienti spiccano prodotti territoriali come il riso Vialone Nano mantovano, mosti d'uva Ancellotta e Sorbara, e naturalmente i limoni del Garda, utilizzati nei liquori e nelle sperimentazioni brassicole. Un'identità liquida, in continua evoluzione, che ha reso Mister B uno dei birrifici più interessanti e dinamici del panorama italiano. Dove c'è fermento, insomma, c'è anche una lattina con la “B” stampata sopra.