Rifugi in rosa: 13 tappe per raccontare la nuova montagna al femminile

La montagna parla sempre più al femminile. Il 29 maggio parte in Valle Camonica l'iniziativa: “Rifugi in rosa” , tredici tappe per valorizzare prevenzione, salute e ruolo attivo delle donne in altrettanti rifugi grazie all'iniziativa di Assorifugi Lombardia. Se c'è un tocco in più nelle strutture collocate fra le vette in zone spesso impervie e faticose da raggiungere, il merito è quasi essenzialmente delle molte donne, giovani e non,che hanno deciso di dedicarsi a questa attività.

«Il percorso - ha detto Gabriella Fioletti, di Assorifugi Lombardia e gestore del rifugio Premassone in alta Valle - nasce per promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare sui temi del benessere fisico e psicologico, mettendo al centro la figura della donna come protagonista dell'accoglienza, della ristorazione, dell'escursionismo e della vita nelle vallate alpine. È un modo per vivere la montagna non solo come meta turistica, ma come luogo di relazione, cultura e benessere».

Eventi e calendario: dalle Alpi al passo Croce Domini

Il primo incontro il 29 maggio con un confronto a più voci sul ruolo delle donne in montagna. Numerosi poi gli appuntamenti previsti nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre con l'evento finale al passo Croce Domini su “voci di donne”. Da segnalare, fra gli altri appuntamenti ,l'incontro sul ruolo femminile nella riscoperta e valorizzazione della cucina tipica delle valli alpine, alla val Malga di Sonico. E non mancherà una riflessione sul ruolo, sempre più diffuso, della donna come guida alpina. Altro che sesso debole.

di Renato Andreolassi

