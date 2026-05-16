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Rifugi in rosa: 13 tappe per raccontare la nuova montagna al femminile

“Rifugi in rosa” debutta il 29 maggio in Valle Camonica con tredici tappe dedicate a prevenzione, salute e valorizzazione del ruolo femminile nei rifugi alpini. Un progetto di Assorifugi Lombardia

 
16 maggio 2026 | 13:23

Rifugi in rosa: 13 tappe per raccontare la nuova montagna al femminile

“Rifugi in rosa” debutta il 29 maggio in Valle Camonica con tredici tappe dedicate a prevenzione, salute e valorizzazione del ruolo femminile nei rifugi alpini. Un progetto di Assorifugi Lombardia

16 maggio 2026 | 13:23
 

La montagna parla sempre più al femminile. Il 29 maggio parte in Valle Camonica l'iniziativa: “Rifugi in rosa” , tredici tappe per valorizzare prevenzione, salute e ruolo attivo delle donne in altrettanti rifugi grazie all'iniziativa di Assorifugi Lombardia. Se c'è un tocco in più nelle strutture collocate fra le vette in zone spesso impervie e faticose da raggiungere, il merito è quasi essenzialmente delle molte donne, giovani e non,che hanno deciso di dedicarsi a questa attività.

«Il percorso - ha detto Gabriella Fioletti, di Assorifugi Lombardia e gestore del rifugio Premassone in alta Valle - nasce per promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare sui temi del benessere fisico e psicologico, mettendo al centro la figura della donna come protagonista dell'accoglienza, della ristorazione, dell'escursionismo e della vita nelle vallate alpine. È un modo per vivere la montagna non solo come meta turistica, ma come luogo di relazione, cultura e benessere».

Eventi e calendario: dalle Alpi al passo Croce Domini

Il primo incontro il 29 maggio con un confronto a più voci sul ruolo delle donne in montagna. Numerosi poi gli appuntamenti previsti nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre con l'evento finale al passo Croce Domini su “voci di donne”. Da segnalare, fra gli altri appuntamenti ,l'incontro sul ruolo femminile nella riscoperta e valorizzazione della cucina tipica delle valli alpine, alla val Malga di Sonico. E non mancherà una riflessione sul ruolo, sempre più diffuso, della donna come guida alpinaAltro che sesso debole.

di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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