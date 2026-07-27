FINE, la fiera internazionale dell’enoturismo, celebrerà la sua ottava edizione il 10 e 11 marzo 2027 presso la Fiera di Valladolid in Spagna. L'appuntamento si conferma un punto di riferimento globale per i professionisti del turismo enologico, tra cui cantine, strutture alberghiere, consorzi di tutela, tour operator e agenzie di viaggio specializzate che presidiano i mercati di Europa, America e Asia. Il cuore operativo della manifestazione si concentrerà sul mercato B2b, con una piattaforma commerciale in grado di pianificare oltre 2.000 incontri di lavoro tra domanda e offerta. La struttura dell'evento include un'ampia area espositiva, un calendario di conferenze e tavole rotonde con esperti del settore e una serie di fam trip nei territori dedicati ai buyer internazionali.

A Valladolid torna l'ottava edizione di FINE con oltre 2.000 incontri d'affari

Sinestesia tra enoturismo e oleoturismo nei mercati internazionali

L'edizione 2027 consolida l'integrazione tra il turismo del vino e l'oleoturismo, un binomio in cui la Spagna e la penisola iberica occupano una posizione di rilievo a livello mondiale. La convergenza tra la valorizzazione delle cantine e quella dei frantoi permette di diversificare la proposta turistica, intercettando nuovi segmenti di viaggiatori e rispondendo alle richieste dei mercati emergenti. La fiera ospita ogni anno circa 140 espositori dall’Europa meridionale, portando in vetrina territori ad alta vocazione vitivinicola e turistica come Ribera del Duero, Rioja, Galizia, Navarra, Aragona, oltre a realtà insulari e internazionali quali Madeira, Azzorre, Alentejo, Douro, Isole Canarie e l'Italia.

Lo sviluppo del modello FINE da Valladolid a Riva del Garda