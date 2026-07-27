ENOTURISMO
A Valladolid torna FINE, la fiera dell'enoturismo con oltre 2.000 incontri d'affari
L'evento, giunto all'ottava edizione, tornerà nella città spagnola il 10 e 11 marzo 2027. Con 140 espositori dell'Europa meridionale, l'evento punta sull'integrazione con l'oleoturismo e conferma la tappa italiana a Riva del Garda
FINE, la fiera internazionale dell’enoturismo, celebrerà la sua ottava edizione il 10 e 11 marzo 2027 presso la Fiera di Valladolid in Spagna. L'appuntamento si conferma un punto di riferimento globale per i professionisti del turismo enologico, tra cui cantine, strutture alberghiere, consorzi di tutela, tour operator e agenzie di viaggio specializzate che presidiano i mercati di Europa, America e Asia. Il cuore operativo della manifestazione si concentrerà sul mercato B2b, con una piattaforma commerciale in grado di pianificare oltre 2.000 incontri di lavoro tra domanda e offerta. La struttura dell'evento include un'ampia area espositiva, un calendario di conferenze e tavole rotonde con esperti del settore e una serie di fam trip nei territori dedicati ai buyer internazionali.
Sinestesia tra enoturismo e oleoturismo nei mercati internazionali
L'edizione 2027 consolida l'integrazione tra il turismo del vino e l'oleoturismo, un binomio in cui la Spagna e la penisola iberica occupano una posizione di rilievo a livello mondiale. La convergenza tra la valorizzazione delle cantine e quella dei frantoi permette di diversificare la proposta turistica, intercettando nuovi segmenti di viaggiatori e rispondendo alle richieste dei mercati emergenti. La fiera ospita ogni anno circa 140 espositori dall’Europa meridionale, portando in vetrina territori ad alta vocazione vitivinicola e turistica come Ribera del Duero, Rioja, Galizia, Navarra, Aragona, oltre a realtà insulari e internazionali quali Madeira, Azzorre, Alentejo, Douro, Isole Canarie e l'Italia.
Lo sviluppo del modello FINE da Valladolid a Riva del Garda
Dopo il debutto alla Fiera di Valladolid nel 2021, il format ha intrapreso un percorso di espansione internazionale. Grazie all'accordo strategico di collaborazione siglato con Riva del Garda Fierecongressi, il modello è sbarcato con successo sul mercato italiano, dove il prossimo mese di ottobre è in programma la seconda edizione di FINE Italy.
L'alleanza tra le sponde spagnola e italiana rafforza la creazione di una rete commerciale europea dedicata alla filiera dell'ospitalità legata alla terra e ai suoi prodotti.