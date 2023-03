Sofidel annuncia l'acquisto del marchio Hakle

Sofidel, uno dei principali gruppi cartari mondiali per la produzione di carta per uso igienico e domestico conosciuto in particolare in Italia e in Europa per il marchio Regina, è lieta di annunciare di aver siglato un accordo con Hakle GmbH per l'acquisizione del marchio Hakle e di altri marchi.

Più specificamente l'accordo prevede l'acquisizione da parte di Sofidel del noto marchio di largo consumo Hakle e di altri importanti marchi (come Dick&Durstig e Servus), oltre ai diritti di proprietà intellettuale e ai domini.

La sede di Sofidel

La struttura della transazione firmata consente a Hakle GmbH di continuare la produzione con un nuovo nome presso il sito produttivo di Düsseldorf-Reisholz.

«Questa acquisizione rafforza il nostro posizionamento sul mercato europeo dei marchi di largo consumo» afferma Luigi Lazzareschi, Amministratore Delegato del Gruppo Sofidel.

«La nostra perseveranza nel processo di offerta è stata tanto corretta quanto importante. Siamo stati in grado di convincere un investitore strategico a farci ritrovare un equilibrio» spiega Volker Jung per Hakle GmbH.

L'acquisizione entrerà in vigore al termine dell'iter autorizzativo previsto dalla normativa vigente.

Sofidel

via Giuseppe Lazzareschi 23 - 55016 Porcari (Lu)

Tel 0583 2681

© Riproduzione riservata