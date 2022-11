Meno consumi di energia in cucina grazie al sistema di cottura Amc Premium

Mentre la crisi energetica infuria e gli importi delle bollette domestiche sono destinate ad aumentare, emerge la necessità di adottare abitudini più attente al dispendio energetico. Molti paesi europei sono fortemente esposti agli aumenti dei prezzi del gas e dell’elettricità e l’aumento vertiginoso dei costi energetici ricade sui consumatori. Tutti devono trovare metodi per raggiungere una maggiore efficienza energetica in casa.

Si può ricorrere a una serie di espedienti che consentono di ridurre gli importi delle bollette: ad esempio, imparare a risparmiare energia quando si cucina grazie a elettrodomestici più “smart” perché basati su una tecnologia ad alta efficienza energetica.

In effetti, la cottura tradizionale costituisce di solito più del 10% del fabbisogno di elettricità. Per ridurre tale percentuale, è essenziale adottare metodi di cottura efficienti. Il coperchio per la cottura rapida Secuquick softline di Amc trasforma le normali pentole in pentole a pressione e, se abbinato al piano di cottura mobile Navigenio, è una soluzione in grado di rispondere perfettamente al bisogno di maggiore efficienza.

Quando si bolle, si cuoce in forno o si frigge con metodi convenzionali, molta energia va sprecata perché la temperatura è troppo alta, il tempo di cottura è troppo lungo o perché la pentola non è munita di coperchio. Inoltre, nella cottura a gas si disperde una notevole quantità di calore che va a

riscaldare lo spazio in cucina anziché il cibo stesso. Tutti i sistemi di cottura Amc Premium e i relativi metodi di cottura sono sinonimo di un’ottimale cottura controllata, ma il coperchio Secuquick e il piano di cottura mobile Navigenio fanno ancora di più in termini di efficienza energetica.

Con Amc si può risparmiare fino al 70% di energia senza rinunciare al gusto

Il coperchio Secuquick softline di Amc consente di preparare i cibi con particolare rapidità e quindi risparmiare energia. Se abbinato al piano di cottura mobile Navigenio e al controllo acustico Audiotherm, non solo si riducono i tempi di cottura fino all’80%, ma si consuma solo la quantità di energia realmente necessaria. Anche i piatti che normalmente richiedono lunghi tempi di cottura, come la zuppa di fagioli o il risotto, possono essere pronti da servire in tavola in un attimo.

I più recenti test del TÜV Rheinland rivelano che, anche solo utilizzando Secuquick softline, è possibile risparmiare fino al 45% di energia rispetto alla cottura tradizionale senza pentola a pressione.

Inoltre, anche il piano di cottura mobile Navigenio di Amc produce risultati altrettanto stupefacenti: utilizzando Navigenio come fonte di energia termica si può risparmiare fino al 50% di energia rispetto alla cottura a gas. Navigenio interagisce con Audiotherm consentendo di regolare automaticamente l'erogazione di energia ed evitando lo spreco di risorse.

L’enorme differenza è palese quando i due sistemi si uniscono per creare una potente e innovativa sinergia. L’unione di Secuquick softline e Navigenio alza ancora di più l’asticella dell’efficienza in cottura: i consumatori possono risparmiare fino a oltre il 70% di energia rispetto alla tradizionale cottura a gas (senza pentola a pressione).

Il coperchio per cottura rapida SecuQuick softline offre due programmi di cottura rapida: Soft e Turbo. La cottura rapida Soft è una variante particolarmente delicata della cottura a pressione, che utilizza temperature comprese tra 103 e 113 °C. Permette di cuocere delicatamente e velocemente svariati tipi di verdure o alimenti surgelati preservando tutte le vitamine contenute negli ingredienti. La cottura rapida Turbo è il metodo di cottura più rapido, adatto ai cibi robusti che richiedono tempi di cottura prolungati. Le temperature variano dai 108 ai 118 °C.

In tempi come questi, la filosofia di Amc “Mangiare meglio. Vivere meglio" e i vantaggi in termini di risparmio energetico ne fanno una scelta perfetta per tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza di cottura migliore, più sostenibile e tecnologica, con un notevole risparmio energetico quale obiettivo prioritario

