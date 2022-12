Cucine professionali, Tecnoinox nomina Daniela Sele nuova marketing manager

Tecnoinox Srl, eccellenza italiana nella progettazione e produzione di cucine modulari, salamandre e forni professionali per il settore Horeca, rafforza il team manageriale affidando a Daniela Sele l’incarico di Marketing Manager.

Daniela Sele fa ingresso nell’azienda di Porcia (Pn) con un bagaglio di esperienze professionali che spaziano dal marketing e digital marketing alla comunicazione d’impresa, il copywriting e l’Ux writing, maturate presso primarie aziende dei settori equipmentconsumer & professional e design.

Daniela Sele

«Nel mio percorso ho avuto la fortuna di lavorare in realtà multiculturali stimolanti e di incontrare manager che mi hanno permesso di coltivare le mie più grandi passioni: la comunicazione in tutte le sue forme e la scrittura. Il mio grazie va al team Tecnoinox per avermi dato fiducia e accolta in un ambiente estremamente ricco dal punto di vista sia professionale, sia umano» - ha dichiarato Daniela Sele.

«L’obiettivo centrale della strategia di marketing per il prossimo anno è partire da un'analisi della situazione corrente per ridefinire prima di tutto l’identità visiva e narrativa del brand, riposizionare il marchio con l’aiuto dei dati e della misurazione, e creare contenuti di valore che comunichino l’unicità dell’azienda attraverso tutti i canali possibili. La sinergia con la rete vendita sarà fondamentale»

Tecnoinox

via Torricelli 1 - 33080 Porcia (Pn)

Tel 0434 920110

