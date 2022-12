Rational a fianco della Fondazione Carpinetum con l’iniziativa “Un pranzo per Natale”

Un gesto di solidarietà che coinvolge aziende e persone. Rational Italia si propone promotore di un’iniziativa solidale per sostenere la fondazione Carpinetum preparando dei piatti natalizi che verranno devoluti all’Emporio Solidale della Fondazione Carpinetum che aiuta le persone in difficoltà economica, indipendentemente dalla loro provenienza e dal loro credo.

Nata nel 2006, la Fondazione gestisce sette complessi di alloggi protetti per anziani autosufficienti e persone in difficili condizioni economiche, oltre a offrire servizi di distribuzione di generi alimentari e beni di seconda mano come mobili, oggettistica, indumenti, sedie a rotelle e ausili per la deambulazione.

L’attività si svolge in un centro di 3.500 metri quadri dove quasi 200 volontari offrono il proprio tempo per supportare la gestione dell’emporio, un supermercato sostenuto unicamente da donazioni di privati e aziende, che permette alle persone indigenti dei dintorni di accedere a beni di prima necessità gratuitamente, o con contributo minimo.

«Tanti credono che ciò che viene distribuito dalla Fondazione Carpinetum sia destinato ai senza tetto, ai disperati e ai mendicanti. In realtà tutto ciò che riusciamo a raccogliere e che si può ricevere con un’offerta solamente simbolica destinata ai costi di gestione, è a disposizione di tutti coloro che hanno una qualche difficoltà ad arrivare alla fine del mese: disoccupati, precari, lavoratori con stipendio inadeguato, famiglie numerose o in situazioni di disagio.» afferma Edoardo Rivolta, consigliere della fondazione.

Già da qualche tempo, Rational ha avviato una collaborazione con l’associazione benefica del territorio veneziano. In occasione degli ultimi eventi nei Training Center, è stato donato il cibo cucinato durante le dimostrazioni, che è stato opportunamente diviso e messo a disposizione nella gastronomia di questo supermercato solidale.

«Da tempo cercavamo di collaborare con delle realtà che potessero recuperare al meglio il cibo che cuciniamo, come fa da sempre la nostra casa-madre in Germania, ma qui in Italia le ottemperanze burocratiche non hanno facilitato la nostra ricerca. Finalmente abbiamo identificato nella Fondazione Carpinetum, una realtà che si occupa di aiutare le famiglie meno agiate e ubicata nei pressi della nostra sede, un connubio che ci permette di devolvere tutta la nostra sovraproduzione alimentare. È un primo passo verso un futuro di collaborazione e solidarietà che ci vedrà impegnati sotto diversi aspetti» commenta Enrico Ferri, Amministratore delegato di Rational Italia.

Nel progetto sono stati coinvolti, oltre ai dipendenti di Rational che devolveranno del tempo per preparare i piatti natalizi, anche aziende del settore food, tra cui Fiorital.

«In questo periodo storico, dove la difficoltà economica è strettamente collegata ad un'altrettanta preoccupante crisi alimentare, abbiamo accolto con piacere l'invito da parte di Rational Italia a partecipare a questa iniziativa. Siamo davvero lieti di poter contribuire donando alcuni prodotti ittici Fiorital alla comunità del nostro territorio» afferma Alessia Fiorotto, Consigliere delegato di Fiorital.

Non serve andare lontano e fare cose straordinarie, la solidarietà inizia da piccoli gesti e dal tempo che ognuno di noi può dicare agli altri. Per chi desiderasse sostenere la Fondazione, nella sezione dedicata del sito web https://www.fondazionecarpinetum.org/aiutaci.html è possibile trovare tutte le informazioni.

