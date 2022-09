“Settembre da Record”: Electrolux sostiene il consumo responsabile

La “Giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari” indetta dalle Nazioni Unite, in programma il 29 settembre, ricorre proprio alla fine del “mese dei buoni propositi” per eccellenza: un momento dell’anno ideale per rivedere i propri comportamenti, migliorarli e, soprattutto, trasformare il cambiamento in consuetudine.

Per imparare a consumare e gestire il cibo in modo più consapevole è fondamentale scegliere elettrodomestici efficienti, dotati delle migliori tecnologie: come quelli proposti da Electrolux, che, proprio in questa occasione, contribuirà all’iniziativa “Settembre da Record”, promossa da Too Good To Go.

La nota app, nata con l’obiettivo di promuovere un’alimentazione più responsabile, lancia infatti, da oggi al 22 settembre, una sfida ambiziosa a partner, utenti e consumatori, invitandoli a salvare 400 tonnellate di cibo.

Il contest coinvolgerà coloro che acquisteranno almeno due “Magic Box” contenenti cibo invenduto dai migliori negozi, ristoranti, supermercati e produttori, compensando così lo spreco mensile medio di un italiano, che è pari a due chili di alimenti. I partecipanti avranno la possibilità di essere estratti e vincere premi sostenibili, tutti selezionati in un’ottica anti-spreco alimentare.

Fra questi spiccano due elettrodomestici Electrolux, preziosi alleati per ridurlo: come il nuovo frigocongelatore della Serie 700, e il forno a vapore SteamBoost.

Il Gruppo, per il quale la sostenibilità è un valore cardine profondamente radicato nel suo Dna svedese, è infatti da sempre in prima linea nello sviluppo di soluzioni innovative in grado di salvaguardare freschezza e consistenza, esaltando i sapori dei cibi e rendendo così i consumatori responsabili delle proprie scelte in cucina, ogni giorno.

Il frigocongelatore della Serie 700, in particolare, dispone di uno speciale cassetto GreenZone, che previene la formazione di eccessi di condensa e conserva le vitamine fino al 95%* anche dopo 11 giorni, preservando i nutrienti, il gusto e la consistenza di frutta e verdura grazie alla chiusura ermetica. Il ripiano intelligente SpinView**, che ruota a 360° in entrambe le direzioni, rende facile raggiungere anche gli ingredienti posizionati nella parte posteriore, riducendo al minimo gli sprechi. Per mantenere gli alimenti idratati e più succosi del 60%***, il nuovo modello è dotato inoltre della tecnologia TwinTech Total No Frost, che sfrutta due sistemi indipendenti di raffreddamento assicurando una temperatura e livelli di umidità ottimali in ciascuno scomparto.

Il forno a vapore SteamBoost dà modo di mettere in pratica utili accorgimenti anche in fase di preparazione. Il suo programma “Rigenera a vapore”, per esempio, permette di riscaldare un piatto cotto precedentemente esaltandone i sapori e la consistenza come se fosse stato appena preparato. Questo modello si distingue inoltre grazie a ulteriori caratteristiche studiate per coniugare gusto e benessere: conferisce infatti una qualità nutrizionale superiore a ogni preparazione, conservando più vitamine e sali minerali rispetto ad altre modalità di cottura. Non solo: grazie all’intuitiva tecnologia Steamify abbina in maniera automatica la corretta percentuale di vapore al grado di calore, donando a ogni preparazione un gusto leggero e straordinario.

Le tecnologie e le funzioni che contraddistinguono entrambi gli elettrodomestici trasformano semplici gesti in abitudini, indirizzando verso uno stile alimentare più sano e rispettoso dell’ambiente, e dimostrano che adottarlo può risultare una sfida vinta in partenza se si scelgono i giusti strumenti

*Test effettuato da Mérieux Nutrisciences sulla ritenzione di vitamina C nei mirtilli dopo 11 giorni nel cassetto sigillato GreenZone.

**Il modello ENT8TE18S3 è dotato dello speciale ripiano, per gli altri modelli è un accessorio acquistabile a parte.

***Rispetto al tradizionale sistema di conservazione Total No Frost.

Electrolux Professional

viale Treviso 15 - 33170 Pordenone

Tel 0434 3801

© Riproduzione riservata