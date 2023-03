 Welbilt Marine arriva in supporto delle cucine navali con GalleyCare

Welbilt Marine è entusiasta di annunciare il lancio di GalleyCare, un'offerta molto richiesta che prevede il supporto, l'assistenza, la riparazione (compresi i pezzi di ricambio) e il monitoraggio delle attrezzature di ristorazione della cucina del cliente. Questo pacchetto completo è stato progettato per garantire che, con una manutenzione regolare, le cucine funzionino nel modo più fluido possibile, contribuendo a ridurre i tempi di inattività delle attrezzature e consentendo una durata massima.

Alexis Bourgault, Director of Global Strategic Account di Welbilt, è lieto di poter proporre un'offerta così completa: «La vita del personale di cucina nel settore navale, con migliaia di persone che fanno affidamento su di loro, è già abbastanza frenetica senza l'ulteriore inconveniente dei guasti alle apparecchiature. Senza un'adeguata manutenzione anche le migliori attrezzature possono diventare inefficienti, ecco perché Welbilt ha creato GalleyCare per aiutare a prevenire i problemi prima che si presentino e per supportare le operazioni di crociera a lungo termine. Con il nostro piano annuale, gli operatori crocieristici possono beneficiare degli esperti Welbilt che utilizzan parti originali Oem per la manutenzione delle attrezzature della cucina, consentendo una maggiore durata e tempi di inattività ridotti.»

Il pacchetto GalleyCare comprende:

Il supporto remoto in tutto il mondo tramite telefono o e-mail;

Valutazione e monitoraggio delle attrezzature della flotta per tutta la durata di vita dell'attrezzatura;

Un pacchetto di manutenzione a 5 stelle che comprende la manutenzione a bordo e gli ultimi aggiornamenti software;

Servizio di riparazione dedicato, reattivo e completo in caso di imprevisto;

Fornitura e montaggio di parti originali Oem garantiti

Inoltre, Welbilt GalleyCare si occuperà della formazione dell equipaggio per garantire il giusto livello di conoscenze tecniche e culinarie, offrendo l'opzione di incontri faccia a faccia o collegamenti video a seconda delle preferenze.

Nicolas Lesbats, Global Marine Aftersales Manager di Welbilt, ritiene che GalleyCare fornirà agli operatori il pacchetto post-vendita più completo disponibile «Non solo Welbilt ha le mani giuste sul ponte per fornire assistenza fisica alle vostre macchine, ma il piano GalleyCare fornisce anche una formazione supplementare al vostro personale sul modo corretto di usare e mantenere le vostre attrezzature. Grazie al monitoraggio continuo delle vostre attrezzature e alla fornitura degli ultimi aggiornamenti software, saremo in grado di mantenere bassi i costi e alte le prestazioni.»

Welbilt GalleyCare offre la massima tranquillità su un portafoglio di marchi che comprende Cleveland™, Convotherm®, Crystal Tips™, Delfield®, Frymaster®, INDUCS®, Merco®, Merrychef®, Multiplex®, WMaxx™, Ambach® ed Egro®.

