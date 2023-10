Lesaffre Italia, Simone Lamberti nuovo direttore commerciale

Da questo mese Simone Lamberti è il nuovo Direttore commerciale di Lesaffre Italia, azienda che produce e commercializza lievito fresco, lievito madre e soluzioni per la panificazione artigianale, industriale e domestica, parte del gruppo francese, fondato 170 anni fa e oggi attore mondiale di riferimento con un fatturato di 2,7 miliardi di euro, 11.000 dipendenti di 96 nazionalità e 77 siti produttivi in 50 Paesi.

Simone Lamberti

Simone Lamberti, classe ‘76, ha un’ampia esperienza manageriale in realtà multinazionali in ambito agroalimentare e commerciale. Ha conseguito una laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l'Università Statale di Milano nel 2002 e ha continuato a perfezionare le sue competenze attraverso diversi corsi di formazione. Dopo gli studi, ha trascorso un significativo periodo presso Cargill, multinazionale con sede a Minneapolis, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel Marketing e nell’ambito Commerciale. Più recentemente ha assunto il ruolo di Direttore commerciale di Diamalteria Italiana, una Business Unit appartenente alla cooperativa francese Vivescia, dove è stato responsabile delle vendite in 38 paesi, gestendo un team di professionisti, distributori e agenti.

In Lesaffre Simone Lamberti prende la guida del team commerciale, riportando al Direttore generale, Daniele Meldolesi, con l’obiettivo di sviluppare le strategie di vendita e di rafforzare il ruolo dell’azienda nel mondo della panificazione, grazie all’ampliamento dell’offerta di prodotti, lieviti e soluzioni per la panificazione, il consolidamento delle relazioni con i concessionari sul territorio e l’ampliamento dei clienti industriali.

© Riproduzione riservata