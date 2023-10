Taleggio DOP, nuovo spot e campagna di promozione

Non si fermano le attività di promozione di Consorzio Tutela Taleggio in Italia: Taleggio DOP torna on-air con una creatività tutta nuova. Da sempre uno degli scopi del Consorzio è l’attività di valorizzazione della DOP per farne conoscere in maniera corretta le caratteristiche e le proprietà nutrizionali e promuovere le attività di comunicazione volte all’aumento della notorietà del Taleggio.

Nuovo spot del Taleggio DOP

Dal 16 ottobre al 17 dicembre è online il nuovo spot del Consorzio Tutela Taleggio. La pianificazione copre i canali del circuito Mediamond, Mediaset Infinity, Discovery e RaiPlay e si completa con una campagna display su properties Google e diverse uscite stampa sulle principali testate di cucina italiane.

La nuova campagna “Dai forma al gusto” rinnova la comunicazione del Consorzio ponendo al centro della creatività la qualità del prodotto e la sua straordinaria versatilità, caratteristiche che rendono Taleggio DOP un ingrediente perfetto per sperimentare in cucina.

Il Presidente del Consorzio Tutela Taleggio, Lorenzo Sangiovanni commenta: «La nuova campagna si pone in continuità con le azioni di comunicazione portate avanti dal Consorzio negli anni passati volte a fidelizzare i nostri consumatori ma anche ad aumentare l’engagement del Taleggio DOP presso un nuovo pubblico di giovani e giovanissimi. Questo attraverso contenuti che seguono i trend del momento in fatto di cooking e che valorizzano il nostro formaggio destagionalizzandolo e stimolandone l’utilizzo in cucina e in nuove occasioni di consumo».

