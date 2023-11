Pisa sempre più internazionale: arriva il volo di EasyJet per Barcellona

La compagnia aerea easyJet ha annunciato l'apertura di una nuova rotta internazionale dall'aeroporto di Pisa. A partire dalla prossima estate, i viaggiatori toscani avranno la possibilità di volare direttamente a Barcellona, una città cosmopolita, divertente e ricca di cultura. Barcellona si aggiunge così alle altre affascinanti destinazioni già raggiungibili da Pisa, tra cui Amsterdam, Berlino, Bristol, Londra (Gatwick e Luton), Manchester, Parigi (Charles de Gaulle e Orly) e Porto.

Da Pisa a Barcellona con il nuovo volo di EasyJet

La nuova rotta estiva per Barcellona sarà operativa dal 26 giugno, con voli disponibili ogni mercoledì e sabato. Questa offrirà ai passeggeri la possibilità di esplorare una delle città più belle e affascinanti del continente, godendo del sole, delle splendide spiagge e dei suggestivi quartieri architettonici. «È con grande soddisfazione che oggi annunciamo la messa in vendita della rotta Pisa-Barcellona - ha commentato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia - con questa nuova rotta, che sarà operativa dal prossimo 26 giugno, salgono a 10 le destinazioni raggiungibili con easyJet dall’aeroporto di Pisa per la stagione estiva 2024: un’offerta ricca e variegata capace di soddisfare ogni tipo di viaggiatore».

