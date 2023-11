Tragedia del Mottarone, Santanché: «Faremo ciò che è giusto fare»

In occasione della giornata inaugurale del primo Forum internazionale sul turismo, in scena oggi e domani a Baveno, sulle rive del lago Maggiore, ha parlato il ministro del Turismo Daniela Santanché. Nel corso di un incontro con i giornalisti a margine del suo intervento dal palco, la rappresentante del Governo ha risposto anche a una domanda per quanto riguarda il ripristino della funivia del Mottarone, la cui inchiesta legata alla tragedia del 2021 è stata chiusa lo scorso maggio con richiesta di processo per 8 indagati. Il ministro ha risposto: «Faremo ciò che è giusto fare insieme al presidente (della Regione Piemonte, ndr) Cirio».

Il ministro Daniela Santanchè, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco del Comune di Stresa Marcella Severino hanno siglato un protocollo d’intesa per il ripristino della funivia del Mottarone. Entro l'estate del 2025 i lavori di realizzazione della nuova funivia saranno completati.

