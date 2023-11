Via al Forum sul turismo. Santanchè: «Qui per portare l'Italia in testa in Europa»

«Il Forum ha l'obiettivo di creare una grande squadra tra il ministero, gli assessori regionali, gli enti locali e gli imprenditori». Queste sono state le parole con cui il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha accolto giornalisti ed esperti a Baveno, sulle rive del lago Maggiore, al primo Forum internazionale del turismo, un evento organizzato proprio dalla Santanchè, con l'intento di mettere in luce le potenzialità e l'importanza trasversale di un comparto che contribuisce direttamente e indirettamente al 13% del Pil nazionale con 255 miliardi di euro generati ogni anno e con 2,7 milioni di posti di lavoro, pari all’11% del totale degli occupati.

«Dobbiamo vincere questa sfida che ci deve vedere protagonisti, come Italia e come bellezze non siamo secondi a nessuno - ha proseguito la Santanchè. Lavorare di squadra per arrivare sul primo gradino del podio (l'Italia, oggi, è al secondo posto come meta turistica in Europa) Dobbiamo costruire veramente un'industria del turismo che partecipi in maniera importante al Pil: oggi lo facciamo con il 13% e la nostra sfida è quella di crescere. In questo Forum ascolteremo tutti e ci uniremo per andare più veloci e più lontani». Per il ministro, poi, «bisogna essere ambiziosi. Dobbiamo "meravigliare" la nostra Italia e dobbiamo vincere le sfide perché abbiamo tutti i tipi di offerta turistica».

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè

Santanchè risponde alle critiche: «Sfilata di ministri? Il turismo è trasversale...»

Il minstro Santanchè ha poi voluto fare un excursus per rispondere alle critiche sull'utilità dell'evento, che per le politiche di opposizione sarebbe solamente una "sfilata di ministri". «Il turismo è anche una materia trasversale. Come non potrei parlare di turismo e dei prodotti enogastronimici con il ministro Lollobrigida, con gli chef che ormai sono diventati gli ambasciatori nel mondo dell'italianità. Come non potrai parlare con il ministro Salvini dei trasporti: il turismo è viaggio ed è movimento, e noi dobbiamo averli sempre più efficienti. Come potrei non lavorare con ministero degli Interni Piantedosi, perché più sicurezza significa più libertà. Come non potrei parlare di lavoro Calderone: quest'anno nel comparto del turismo, ci tengo a sottolinearlo, abbiamo occupato 100mila persone. Il 52,3% erano donne, che sono un potente vettore per le pari opportunità: più donne lavorano e più donne sono libere. E poi come non potrei parlare con i ministri Musumeci e Abodi: l'Italia è la terza al mondo nel turismo costiero e quello sportivo genera 7 miliardi all'anno. E poi come non potrei lavorare con Sangiuliano e Urso di cultura e made in Italy. Insieme, quindi, si vince sempre. E siamo qui per questo».

Santanchè: «L'obiettivo del turismo è destagionalizzare»

Quale deve essere poi l'obiettivo principale del turismo? «Destagionalizzare» ha risposto la Santanchè. «Il turismo non può vivere di uno o due mesi all'anno, ma deve farlo per 365 giorni - ha continuato il ministro. E come possiamo fare? Ci sono alcuni esempi recenti come al successo della Ryder Cup a Roma o come le Atp Finals a Torino. Bisogna creare gli eventi e lo sport ci può aiutare tantissimo. Ma non solo con gli eventi sportivi, ma anche con il turismo congressuale, come sta accadendo oggi qui al primo Forum nazionale del turismo internazionale. Dobbiamo essere capaci di fare offerte turistiche diverse: come il cicloturismo o anche con i cammini religiosi, in vista anche del Giubileo. E con tanto altro».

Il ministro Santanchè con gli assessori regionali

I ministri presenti al primo Forum internazionale del turismo

Durante la due giorni, si alterneranno, moderati dai giornalisti Nicola Porro e Paolo Del Debbio, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro dello Sport e i giovani Andrea Abodi, il ministro delle Disabilità Alessandra Locatelli e il ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini. Previsti, poi, anche gli interventi di ministri e istituzioni di Paesi esteri.

L'apertura del primo Forum internazionale del turismo assegnata ad Ignazio La Russa

Ad affiancare i ministri nei vari panel previsti in questa due giorni sul lago Maggiore, ci sono anche i rappresentanti nazionali e internazionali del mondo imprenditoriale, dell'associazionismo, della cultura, del turismo in ogni sua declinazione, con l'obiettivo di accendere i riflettori sull'eccellenza italiana di ciascun settore e partire da quella per programmare insieme il presente e il futuro, tenendone in considerazione sfide e opportunità.