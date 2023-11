Dal Forum internazionale del turismo, Santanchè: «Femminicidi piaga da debellare»

Secondo giorno per il Forum internazionale del turismo che ha riunito a Baveno, sul lago Maggiore, tutti i protagonisti, istituzioni, politica e mondo produttivo contribuiscono alla filiera del turismo per parlare di Italia, di viaggi, di ospitalità.

La ministra del Tursimo, Daniela Santanchè

E questa seconda giornata del Forum internazionale del turismo si illumina di rosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La seconda giornata dell’evento si apre, quest’oggi, con un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza, e con la consegna al ministro del Turismo Daniela Santanchè della maglia del Baveno calcio femminile, contrassegnata dal simbolo della mano rossa contro la violenza sulle donne.

«C’è chi dice che i minuti di silenzio non servono, ma noi invece facciamo il nostro minuto di silenzio, perché non dobbiamo dimenticare – sono state le parole del ministro Santanchè – Perché dobbiamo assolutamente debellare questa piaga dei femminicidi. Ma dobbiamo fare di più: dobbiamo lottare per la libertà delle donne, italiane e non, perché la condizione delle donne nel mondo ha ancora molti aspetti che noi dobbiamo impegnarci a combattere».

