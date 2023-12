Personale di ristoranti e bar: ecco gli sgravi fiscali per le assunzioni

Introdotto un bonus sulle assunzioni

Il decreto legislativo sull'Irpef approvato contiene anche un bonus sulle assunzioni. Si tratta di una deduzione sul costo del lavoro del 120% per tutte le assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato, che sale al 130% per chi assume lavoratori “svantaggiati”: disabili; giovani under 30; donne con almeno due figli minori; ex percettori del Reddito di cittadinanza che non abbiano i requisiti per l'accesso all'assegno di inclusione; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare. L'incentivo prende il posto dei bonus assunzione per gli Under 36 e le donne, che sono in scadenza il prossimo 31 dicembre.

