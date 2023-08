Lotta al granchio blu: il crostaceo entra nei menu dei ristoranti d'Italia

Dalla cucina dei cuochi pescatori e contadini della Coldiretti emerge un iniziativa culinaria insolita, mirata a contrastare l'invasione di una specie marina dannosa per le coste italiane. Questo "killer dei mari" sta causando notevoli danni agli allevamenti di cozze e vongole e all'intero ecosistema costiero, con conseguenti perdite economiche milionarie - tanto che il governo è dovuto intervenire con un decreto ad hoc. La Coldiretti veneziana è la promotrice di questa iniziativa, che si è concretizzata con la presentazione dei primi menu a base di questa specie aliena, originaria delle coste atlantiche americane, all'agriturismo "Coda di Gatto" situato in via Piave 111 a Eraclea (Ve).

Il granchio blu

La presenza di questo granchio alieno è in aumento nei fondali italiani, spinta dai cambiamenti climatici e dal riscaldamento delle acque, che hanno reso l'ambiente marino più favorevole alla sua sopravvivenza e proliferazione. L'obiettivo di questa iniziativa è dimostrare in modo tangibile che una soluzione per contenere la diffusione eccessiva di questo granchio potrebbe essere la sua pesca per scopi alimentari. Questa prospettiva trasformerebbe una situazione di calamità in un'opportunità, consentendo di inserire questa specie nei menu a chilometro zero. Tale iniziativa verrebbe promossa attraverso attività come l'ittiturismo, il pescaturismo e gli agriturismi lungo la costa, nel pieno rispetto delle normative territoriali. Il granchio blu, oltre alle sue proprietà dannose, è anche ricco di importanti nutrienti, tra cui una significativa quantità di vitamina B12, fondamentale per il benessere umano. Inoltre, il suo sapore delicato e gustoso lo rende un'opzione culinaria interessante. I prezzi per l'acquisto di questo granchio si aggirano intorno ai dieci euro al chilo.

© Riproduzione riservata