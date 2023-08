Il Governo in campo contro il caro voli e il granchio blu. Più taxi in città

Dal caro voli all'aumento dell'offerta del servizio taxi, dalla lotta per contrastare la diffusione del granchio blu nel Mediterraneo alla messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti alla ricostruzione dopo le recenti alluvioni. Il decreto legge "Asset e investimenti", discusso e approvato oggi, lunedì 7 luglio, in Consiglio dei ministri, si presenta come un omnibus di 24 articoli, nel quale viene anche specificata la proroga fino al 31 ottobre 2024 della Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria) per i lavoratori Alitalia.

Decreto omnibus: stretta sugli algoritmi per contrastare il caro voli

La normativa prevede una stretta sugli algoritmi dei voli per contrastare il caro prezzi per le isole. Secondo il testo del decreto omnibus Asset e investimenti, la fissazione dinamica delle tariffe aeree sarà vietata in alcune condizioni. Questo divieto si applicherà su rotte nazionali di collegamento con le isole e durante i periodi di picco di domanda, qualora i prezzi dei biglietti o dei servizi accessori superino del 200% la tariffa media del volo. Inoltre, sarà proibito stabilire le tariffe basandosi sulla profilazione web degli utenti o sul dispositivo utilizzato, se ciò comporta un pregiudizio.

Le compagnie aeree non ci stanno e porteranno la questione a Bruxelles

Ma le compagnie aeree hanno risposto in modo critico alle intenzioni del governo italiano di limitare gli aumenti eccessivi delle tariffe aeree, incluso l'intervento sul funzionamento dell'algoritmo alla base, rivelando come le norme contro il "caro voli" non solo sono considerate "punitive", ma sono anche ritenute in contrasto con le regole europee sul libero mercato. Esse respingono fermamente un intervento di questo tipo e minacciano di portare la questione alle istituzioni europee a Bruxelles.

Decreto omnibus: aumenta del 20% il servizio dei taxi

Come già annunciato settimana scorsa da Italia a Tavola, il decreto del governo Meloni prevede anche bandi straordinari per l'aumento delle licenze taxi. I comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale potranno incrementare il numero delle licenze di taxi fino al 20% di quelle già rilasciate, attraverso un concorso straordinario che richiederà l'uso obbligatorio di veicoli non inquinanti. Il concorso sarà aperto sia ai titolari di licenza esistenti che a coloro che hanno svolto il ruolo di sostituto alla guida e che soddisfano i requisiti di legge.

Ma per i sindacati dei tassisti questo decreto non deve essere convertito in legge

Ma questo provvedimento non basta. I sindacati del comparto, infatti, si sono infiammati in risposta al decreto Omnibus. Unica Cgil ha dichiarato in una nota, dopo un tavolo di confronto con i rappresentanti sindacali dei tassisti al ministero delle imprese e del made in Italy, che «questo decreto così fatto non deve essere convertito in legge. Sciopero generale e mobilitazione saranno la nostra risposta». Il sindacato ha inoltre sottolineato che le leggi attualmente in vigore già consentono ai sindaci di intervenire sugli organici e di migliorare ed efficientare i servizi. La situazione rimane tesa, mentre le parti interessate continuano a confrontarsi riguardo alle implicazioni del decreto e alle possibili azioni da intraprendere per tutelare gli interessi dei tassisti.

Decreto omnibus: 2,9 milioni di euro per la lotta al granchio blu nel Mediterraneo

Inoltre, il governo stanzia circa 2,9 milioni di euro per la lotta contro il granchio blu. Questi fondi saranno utilizzati per contenere la diffusione della specie aliena (Callinectes sapidus) e per prevenire ulteriori danni all'economia del settore ittico. Il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, sarà responsabile di individuare le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari e le modalità di presentazione delle domande per ottenere i finanziamenti.

Lotta al granchio blu, Lollobrigida: «Per il governo la pesca è strategica»

E lo stesso ministro ha voluto commentare, con piacere, il provvedimento per fermare la diffusione del granchio blu nei nostri mari: «Abbiamo stanziato 2,9 milioni di euro. Martedì mattina ci incontreremo al ministero con tutte le associazioni, insieme ai dirigenti e definiremo in maniera puntuale esattamente quali sono gli interventi da programmare e le aree che riteniamo idonee per affrontare l'emergenza. Siamo in un'area molto rilevante per la pesca che in questo momento ha una criticità dovuta al granchio blu, una animale allogeno che quest'anno si è moltiplicato in maniera pericolosa. Per il governo Meloni la pesca, su cui in questi anni si è investito poco, è strategica. Bisogna rimettere al centro la nostra produzione, la nostra economia e tra questi elementi sicuramente l’agricoltura, l’allevamento e la pesca. Intendiamo investire il più possibile per rilanciare queste attività» ha poi concluso Lollobrigida.