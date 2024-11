Banqueting e catering: il Manifesto Anbc-Fipe presentato a Milano

A Milano, a Palazzo Bovara, è stato presentato il Manifesto ANBC-Fipe “La Responsabilità delle Scelte”, un documento strategico volto a sensibilizzare operatori e istituzioni del settore banqueting e catering su temi cruciali come sicurezza, qualità e legalità. Promosso dall'Associazione Nazionale Banqueting e Catering (ANBC-Fipe) in collaborazione con FIPE-Confcommercio, il Manifesto fornisce linee guida essenziali per garantire standard elevati negli eventi, attraverso la selezione rigorosa dei fornitori e l'adozione di pratiche rispettose delle normative vigenti.

Il Manifesto "La Responsabilità delle Scelte" è stato presentato anche a Milano

L'evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali e di settore di rilievo tra cui Carlo Squeri, segretario Epam associazione dei pubblici esercizi - Confcommercio Milano, Barbara Mazzali, assessore al Turismo marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Paolo Capurro, presidente Anbc-Fipe, Ilaria Alzona, consigliera nazionale Anbc-Fipe, Carlo Colopi, Direttore dell'Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana di Milano, Gabriella Gentile, presidente Federcongressi&eventi, Pietro Del Bono, vicepresidente Lombardia Adsi, Associazione dimore storiche italiane, Luca Legnani, vicepresidente Amministratore Anbc-Fipe.

«Milano - ha detto Capurro - rappresenta una tappa cruciale nel nostro percorso di diffusione del Manifesto "La Responsabilità delle Scelte". Siamo in una città dinamica, rinomata per il design, la moda e la finanza. Famosa per il suo mix di storia e modernità e crocevia di eventi internazionali e per noi è un onore presentare qui un documento che mira a tutelare la qualità e la sicurezza degli eventi. Il Manifesto è nato con l'obiettivo di sensibilizzare tutti gli attori del settore verso scelte responsabili, promuovendo la legalità e contrastando con forza l'abusivismo, un fenomeno che danneggia gravemente chi lavora in maniera corretta. Vogliamo creare una rete di fornitori e organizzatori che condividano i nostri valori, affinché il settore del banqueting e del catering continui a crescere nel rispetto delle norme e con elevati standard di eccellenza. Questo è il nostro contributo per rafforzare un comparto che ha un grande impatto economico e sociale in Italia».

Barbara Mazzali, assessore al Turismo della Regione Lombardia, ha sottolineato l'importanza del Manifesto nel valorizzare l'eccellenza lombarda e il Made in Italy: «Il settore del banqueting e catering è un pilastro dell'offerta turistica e culturale lombarda, che contribuisce a rafforzare l'immagine della nostra regione come eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Il Manifesto ‘La Responsabilità delle Scelte', promosso da ANBC-Fipe, rappresenta una guida strategica per elevare gli standard del settore attraverso scelte etiche e consapevoli. Sostenere pratiche virtuose e contrastare l'abusivismo significa valorizzare il nostro Made in Italy, sinonimo di qualità e professionalità. Regione Lombardia è al fianco di chi opera con trasparenza, per garantire esperienze di alto livello che siano motivo di orgoglio per tutti. La crescita del comparto deve andare di pari passo con l'attenzione alla sostenibilità e al lavoro di qualità, valori chiave per il futuro del turismo e degli eventi in Lombardia».

«Oggi più che mai - ha chiosato Squeri -, la responsabilità nella scelta dei fornitori non può essere un fattore trascurabile. Il nostro settore ha bisogno di standard elevati e di un impegno concreto per garantire la qualità e la sicurezza di ogni evento. Il Manifesto che presentiamo non è solo un insieme di regole, ma un vero e proprio codice etico che invita gli operatori a scegliere fornitori affidabili, capaci di garantire professionalità, trasparenza e rispetto delle normative». Il roadshow proseguirà nei prossimi mesi in altre città italiane, con l'obiettivo di promuovere una cultura della responsabilità e della qualità nel settore del catering e banqueting, ponendo l'accento su legalità, sostenibilità e formazione professionale.

© Riproduzione riservata