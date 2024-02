Villa Due Palme, venduta la casa-vacanza di Berlusconi a Lampedusa

È stata venduta Villa Due Palme, l'abitazione che l'allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, comprò nel 2011 a Lampedusa. Ad acquistarla l'economista Gianni Profita, 63 anni, rettore della Saint Camillus international university of health and medical sciences (UniCamillus) di Roma. La trattativa riservata è stata conclusa nelle scorse settimane e sarebbe stata pagata circa 3 milioni di euro secondo voci non confermate. Berlusconi l'aveva comprata per circa la metà.

Foto: In Italia

La villa di 250 metri quadrati cui si aggiunge un grande giardino faceva parte del vasto patrimonio immobiliare lasciato agli eredi dall'ex premier. Berlusconi aveva acquistato l'abitazione nei giorni in cui l'isola era investita da una delle sue periodiche crisi migratorie. Il Cavaliere lo motivò come gesto di solidarietà e «spot» per il rilancio turistico dell'isola. L'edificio risale agli anni '70, dispone di una spiaggia privata ed è in stile mediterraneo.

L'ex presidente del Consiglio, tuttavia, non utilizzò mai molto la villa di Lampedusa, preferendo soggiornare in Sardegna, a Villa Certosa. Anche la casa in Costa Smeralda è stata messa in vendita ai primi di febbraio all'interno di una strategia di alleggerimento del patrimonio immobiliare perseguita dagli eredi di Berlusconi.

