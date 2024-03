Beck “is back”: ecco la data della riapertura del ristorante La Pergola

Dopo la chiusura dello scorso novembre, ora c'è la data della riapertura. Il 15 aprile riaprono infatti le porte del ristorante La Pergola del "Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel", resort che sovrasta lo skyline di Roma. Ad annunciarlo è stato lo chef Heinz Beck a Identità Milano 2024, il congresso di cucina in corso al MiCo di Milano.

Riaprirà il 15 aprile il ristorante "La Pergola" di Roma

Inaugurato nel 1994, il ristorante La Pergola è stata la prima creatura di Heinz Beck, che grazie alla sua presenza ha ottenuto anche tre stelle Michelin, dal novembre 2005. Per il trentennale era stato deciso un profondo restyling, affidata allo studio Jouin Manku di Parigi e trae ispirazione dalla città di Roma, con l'obiettivo di valorizzare le opere d'arte già presenti e di mettere in evidenza effetti di illuminazione come elemento distintivo. Un locale rinnovato, dai colori caldi, «i colori di Roma», che sarà elegante e «rispetterà la timeless elegance che la contraddistingue da sempre», come ha commentato lo stesso Beck. Il nuovo locale trae ispirazione dalla città di Roma, con l'obiettivo di valorizzare le opere d'arte già presenti e di mettere in evidenza effetti di illuminazione come elemento distintivo.

