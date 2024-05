Alfonso Pepe è il nuovo executive chef dei ristoranti dell'Hotel Ara Maris a Sorrento

L'Hotel Ara Maris a Sorrento, un lussuoso hotel a 5 stelle inaugurato lo scorso 23 aprile, ha comunicato che lo chef Alfonso Pepe guiderà i due ristoranti della struttura: il Cora Bistrot e il Lumi Sky Lounge. Nato e cresciuto in Italia, il nuovo executive chef ha trascorso una vita dedicata alla perfezione della sua arte. Con oltre due decenni di esperienza in alcuni dei migliori hotel e ristoranti in Italia e in tutta Europa, Pepe ha affinato le sue abilità in cucina e ha acquisito una reputazione di eccellenza che lo precede.

Alfonso Pepe, il nuovo exectuive chef dell'Hotel Ara Maris a Sorrento

La sua ultima esperienza come executive chef presso l'Hotel Ristorante Buca di Bacco in Costiera amalfitana ha consolidato ulteriormente la sua posizione come uno dei talenti culinari più brillanti della regione. Prima di questo incarico, è stato consulente e formatore personale presso il prestigioso Ristorante Nautilius a Castellabate ed executive chef al Grand Hotel Tritone a Praiano. Chef Pepe ha anche portato il suo talento oltre i confini italiani, con esperienze internazionali di prestigio, tra cui il supporto come chef esterno al Badrutts Palace Hotel 5 stelle lusso a St. Moritz per gli eventi di Snow Polo e Ice. Questa vasta esperienza ha arricchito la sua conoscenza culinaria, portando una prospettiva unica e innovativa alla cucina dell'Hotel Ara Maris.

Oltre alla sua ricca esperienza, Pepe ha continuato a perfezionare le sue abilità partecipando a numerosi corsi di perfezionamento, sotto la guida di maestri rinomati a livello internazionale. Dai piatti più ricercati alla pasticceria innovativa, lo chef vanta un'approfondita conoscenza delle più moderne tecniche culinarie, che si fonde armoniosamente con la tradizione italiana. «Il mio obiettivo come executive chef dell'Hotel Ara Maris è quello di portare un'esperienza culinaria senza pari ai nostri ospiti - ha dichiarato Alfonso Pepe. Sono entusiasta di portare la mia passione per la cucina, per il cibo fresco, locale e stagionale nei ristoranti dell'hotel, e di creare piatti indimenticabili che soddisfino i palati più esigenti».

