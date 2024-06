Soggiorna a casa di Jannik Sinner, il numero uno del tennis, a Sesto Pusteria

È un Hanspeter Sinner sorridente quello che si vede negli ultimi giorni a Sesto Pusteria (Bz), paese natale del figlio Jannik, che martedì 4 giugno è diventato ufficialmente il tennista numero uno al mondo. «Siamo felici! Certo che ci siamo sentiti… Lui con la testa è sempre più avanti. Felice sì, però chiedete al suo manager. Io non posso parlare» racconta Hanspeter a uni inviato del Corriere della Sera dal balcone di uno degli "Apartaments Haus Sinner", la casa dove il nuovo re del tennis mondiale ha vissuto fino a 13 anni prima di spiccare il volo.

L'Haus Sinner a Sesto Pusteria (Bz)

L'estate è alle porte e la pensione Sinner quest'anno deve essere pronta per ospitare non solo i soliti vacanzieri ma anche i nuovi tifosi. Il messaggio sul sito dove prenotare le vacanze è chiaro: «Un cordiale benvenuto a casa di Jannik Sinner. Nostro figlio Jannik, dal tranquillo paesino fuori nel mondo. Lui ogni tanto torna a casa per recuperare le energie. Ama trascorrere le sue poche giornate “senza tennis” insieme ai genitori e al fratello Mark tra le montagne dell'Alta Pusteria. Di tanto in tanto puoi incontrarlo tutto rilassato con i suoi amici al campo di calcio oppure nel vicino paese».

© Riproduzione riservata