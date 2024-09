Ar.pa Lieviti: cresce la collezione di libri con il nuovo e-book “Sapori Lievitati”

“Sapori Lievitati” è l'ultimo arrivato nella collezione di libri curati da Ar.pa Lieviti. Il volume, scaricabile in forma gratuita dall'e-commerce dell'azienda arpalieviti.shop, contiene ricette tradizionali, come panzerotti e grissini, vegetariane e vegane come la schiaccia con olive nere, ma anche internazionali come le crêpes.

Il nuovo e-book “Sapori Lievitati” di Ar.pa Lieviti

L'e-book, che riprende lo stile dei volumi precedenti con ricette e immagini originali, diversi livelli di difficoltà spiegati passo-passo e uno stile grafico riconoscibile, ha l'obiettivo di promuovere l'offerta merceologica dell'azienda, con istruzioni e preziosi consigli, promuovendo il corretto utilizzo in cucina dei prodotti e dei preparati Ar.pa Lieviti, regalando in questo modo piacevoli momenti di convivialità. Per poter essere testate, assaggiate e fotografate, tutte le ricette raccolte in “Sapori Lievitati” sono state realizzate nel laboratorio di cucina Burro & Salvia di Federica Balboni, preziosa collaboratrice per diverse iniziative enogastronomiche di casa Ar.pa.

Ar.pa Lieviti: libri di ricette per promuovere i prodotti

I libri di ricette sono quindi parte interante della strategia di marketing di Ar.pa, utilizzati per diffondere cultura gastronomica sia a livello professionale sia consumer, in perfetto equilibrio fra tradizione e innovazione. Le ricette dei vari libri, tutti realizzati a partire dal 2019, promuovono l'uso di tutti i prodotti Ar.pa Lieviti, compresi i marchi storici che l'azienda ha acquisito e continua a produrre e commercializzare nella formulazione e con il pack vintage originale. Troverete ricette con i lieviti storici come Viaggi, Danilo ed Elefante, insieme ai famosi S. Gennaro, S. Lucia, Atomico e Secco Attivo, oppure i prodotti professionali come Baking Powder, il Mix di Spinaci in Polvere ideale per dare gusto e colore in modo naturale a pasta fresca e preparati salati, gli zuccheri e gli aromi.

I libri di ricette per promuovere i prodotti di Ar.pa Lieviti

I volumi di cucina targati Ar.pa Lieviti sostengono dunque un modello di inclusività culinaria che va dal gluten-free al mondo veg, passando per ricette della tradizione italiana e internazionale, accontentando tutti i palati e promuovendo il piacere di stare insieme davanti a del buon cibo.

Sapori Lievitati: ricette per tutti i gusti nell'e-book di Ar.pa Lieviti

Il nuovo libro si aggiunge alla dozzina di volumi già pubblicati dall'azienda come la collana delle “Ricette Salate di Casa Ar.pa”, le “Ricette Dolci di Casa Ar.pa”, le singole edizioni “Lievitati Antichi”, “Gluten Free Goloso”, “Pani dal Mondo”, “Bis-cotto” e l'internazionale “I love America” con le ricette a stelle e strisce. «La nostra avventura editoriale è nata ormai qualche anno fa, inizialmente come una sorta di scommessa per condividere ricette in grado di esaltare sapori nazionali e internazionali che ben si adattano al nostro catalogo di prodotti. Poi ci abbiamo preso gusto e abbiamo deciso di continuare ad arricchire sempre più la nostra collezione di libri, creando a volte vere e proprie collane. Sapori Lievitati si concentra proprio su quello che è il nostro prodotto core, il lievito, con il quale abbiamo iniziato la nostra attività oltre 50 anni fa e che oggi ci consente di proporre un'ampia offerta di soluzioni e di ricette. L'unica eccezione sono le crêpes dove, al posto del lievito, abbiamo scelto di inserire un altro nostro best-seller come il Mix di Spinaci in Polvere. Con questo libro vogliamo continuare a trasmettere e diffondere il nostro amore per la cucina, affiancando chi ha la passione di stare ai fornelli, per lavoro o nel tempo libero» afferma Carla Gherardi, presidente Ar.pa Lieviti. L'e-book, insieme a tutti gli altri libri targati Ar.pa Lieviti, è scaricabile gratuitamente in formato digitale dall'e-commerce.

Ar.Pa lieviti

Via Emilia 268 - Ozzano dell'Emilia (Bo)

Tel 051 799392

