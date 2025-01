Campari, buyback e nuovo ceo: per Equita è tra i titoli più promettenti del 2025

Campari prosegue con il programma di buyback come parte della sua strategia aziendale. Dal 30 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025, infatti, l’azienda ha acquistato azioni proprie per un controvalore di oltre 2 milioni di euro (2.173.932,16 euro). Ed Equita la inserisce tra i “Best Picks 2025”, ovvero i titoli più promettenti su cui puntare nel nuovo anno.

Campari, le operazioni in borsa

La prima tranche di buybacj, effettuata dal 30 dicembre al 3 gennaio, la società ha acquistato 159.215 azioni proprie al prezzo medio di 5,9284 euro per azione, per un controvalore complessivo di 943.890,61 euro. Successivamente, dal 6 al 10 gennaio 2025, sono state acquistate ulteriori 211.696 azioni proprie al prezzo medio di 5,8104 euro per azione, per un controvalore complessivo di 1.230.041,55 euro. Gli acquisti sono stati effettuati tramite l’intermediario UBS Europe SE, come specificato nella nota ufficiale diramata dalla società.

L'operazione è destinata a supportare i piani di incentivazione basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea degli azionisti dell’11 aprile 2024. Nell’ambito del programma di riacquisto annunciato il 29 ottobre 2024, che prevede l’acquisto massimo di 8.000.000 azioni proprie, la società ha già acquistato un totale di 1.450.331 azioni alla data del 10 gennaio 2025.

Campari tra i “Best Pick 2025”

Campari, spinta anche dalle attese per l’insediamento del nuovo ceo Simon Hunt fissato per il 15 gennaio, è stata individuata da Equita tra i Best Picks 2025 titoli più promettenti su cui puntare nel prossimo anno nell’indice FTSEMIB, insieme a Enel, FinecoBank, Iveco e Unicredit.

