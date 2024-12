Campari, titolo in ripresa: il nuovo ceo Simone Hunt piace alla Borsa

Il titolo di Campari riprende quota in Borsa dopo che il Consiglio di amministrazione di Davide Campari-Milano N.V. ha annunciato la nomina di Simon Hunt come nuovo ceo del gruppo. La decisione, maturata attraverso una rigorosa selezione tra candidati interni ed esterni, prevede che Hunt assuma ufficialmente il ruolo dopo l'approvazione dell'Assemblea generale straordinaria, convocata per il 15 gennaio 2025.

Campari, nuovo cambio di leadership

Chi è Simon Hunt, il nuovo ceo di Campari

Simon Hunt porta con sé oltre 30 anni di esperienza nel settore dei distillati premium, con posizioni apicali in aziende globali come Pernod Ricard, William Grant & Sons e Catalyst Spirits. Durante il suo mandato come ceodi William Grant & Sons, Hunt ha promosso strategie per l'espansione nei mercati emergenti e il consolidamento di marchi iconici come Glenfiddich e Hendrick's Gin. La sua competenza strategica e manageriale è stata affinata anche in ruoli precedenti presso Diageo, Allied Domecq e Catalyst Spirits, dove ha guidato progetti innovativi e digital-first.

Simon Hunt, nuovo ceo di Campari

«Durante i miei oltre tre decenni di esperienza nell'industria degli spirit - ha detto Hunt -, ho sempre nutrito grande stima per Campari Group per la sua storia unica, il solido portafoglio di brand iconici, la cultura aziendale, la continua sovraperformance e l'eccezionale storia di crescita. Sono onorato ed entusiasta di cogliere questa straordinaria opportunità e non vedo l'ora di collaborare con un leadership team di talento quale quello di Campari Group e con tutta l'organizzazione per continuare a consolidare l'eredità e i successi degli ultimi decenni, elevando il potenziale e l'ambizione di crescita del Gruppo a livelli ancora più elevati».

Campari, impatto immediato in Borsa

La scelta di Hunt arriva dopo un periodo negativo per Campari ed è stata fatta, secondo quanto dichiarato dal presidente del Gruppo Luca Garavoglia, per la «sua ampia e comprovata esperienza nel settore, insieme alla sua leadership nella costruzione e nello sviluppo dei marchi premium a livello globale saranno fondamentali per guidare Campari Group nella sua prossima fase di crescita. «Sono convinto - ha aggiunto Garavoglia - che le competenze, la personalità, l'energia, la leadership e la determinazione di Simon porteranno Campari Group a nuovi traguardi mentre continuiamo a implementare la nostra strategia di crescita e a evolvere nel nostro nuovo modello operativo delle House of Brands».

La notizia della nomina ha immediatamente influenzato positivamente il mercato azionario, portando il titolo Campari a un guadagno del 3,56% nella giornata dell'annuncio cui sono seguite altre sessioni positive. Gli investitori sembrano apprezzare la direzione strategica del gruppo e il valore aggiunto che Hunt porterà alla leadership. Dal punto di vista tecnico, il titolo mostra un trend settimanale più solido rispetto al FTSE MIB, con un miglioramento del sentiment nel breve termine.