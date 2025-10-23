Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 23 ottobre 2025  | aggiornato alle 14:41 | 115226 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Bottega Culinaria è il ristorante più sostenibile d’Italia per il Gambero Rosso

Il ristorante di chef Cinzia Mancini a San Vito Chietino conquista il premio “No Food Waste” 2026 per la capacità di trasformare gli scarti in nuove risorse gastronomiche e ridisegnare l’idea di sostenibilità in cucina

 
23 ottobre 2025 | 10:34

Bottega Culinaria è il ristorante più sostenibile d’Italia per il Gambero Rosso

Il ristorante di chef Cinzia Mancini a San Vito Chietino conquista il premio “No Food Waste” 2026 per la capacità di trasformare gli scarti in nuove risorse gastronomiche e ridisegnare l’idea di sostenibilità in cucina

23 ottobre 2025 | 10:34
 

È Bottega Culinaria il ristorante più sostenibile d’Italia secondo la guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso, che a Roma - negli spazi del The Space Cinema Moderno - ha assegnato al locale di San Vito Chietino (Ch) il premio specialeNo food waste”. A ritirarlo è stata la chef e proprietaria Cinzia Mancini, che da vent’anni porta avanti un progetto gastronomico costruito sulla ricerca, sull’attenzione all’ambiente e sul rispetto dell’ingrediente.

Bottega Culinaria è il ristorante più sostenibile d’Italia per il Gambero Rosso

Cinzia Mancini, chef e proprietaria del ristorante Bottega Culinaria

Il riconoscimento, ricordiamo, viene attribuito ogni anno a chi fa della lotta allo spreco un valore concreto, trasformando ciò che altrove verrebbe scartato in una nuova risorsa gastronomica. È un premio che racconta un modo diverso di fare cucina, basato su un’economia circolare reale, non dichiarata a parole ma applicata nei gesti quotidiani di chi lavora dietro i fornelli. Bottega Culinaria si trova a pochi chilometri dalla Costa dei Trabocchi, immersa nel verde dell’entroterra abruzzese. Gli spazi rispecchiano il paesaggio che la circonda e la cucina segue la stessa linea: la natura come punto di partenza, la ricerca come filo conduttore. «Il non spreco in cucina ormai è un tema imprescindibile. La sostenibilità di un ristorante non è solo una questione etica, è anche una questione economica. Imparare a usare ogni parte di un prodotto può, inoltre, aprire nuove frontiere del gusto». Con questa motivazione, il Gambero Rosso ha voluto sottolineare il lavoro di un’insegna che fa della consapevolezza una cifra stilistica e una pratica quotidiana.

«Siamo molto felici di accogliere questo premio - ha detto la chef Cinzia Mancini - dal Gambero Rosso che rafforza il focus sul nostro lavoro premiato già lo scorso anno con l'assegnazione delle due forchette verdi. Il lavoro culinario della Bottega nel tempo si è sempre più focalizzato sul lavoro di ricerca nel vasto e variegato mondo vegetale. Per noi il concetto di "scarto" è oggetto di riflessione e rispetto dell'ingrediente, del produttore e del territorio che lo ospita. Naturalmente la nostra attitudine all'approfondimento e ricerca, ci conduce molte volte in dimensioni sconosciute e questo ci diverte molto. Si studia scientificamente e culturalmente l'ingrediente modificandone la prospettiva. Il sogno resta sempre lo stesso - ha concluso -: un luogo che abbia la capacità di un generare benessere con l'ambizione di costruire un sistema che sia più di un ristorante». Dietro queste parole si intravede una visione che va oltre la cucina e tocca il senso stesso del mestiere: un equilibrio tra materia, territorio e pensiero, dove ogni ingrediente diventa occasione di scoperta e ogni piatto un modo per restituire valore a ciò che troppo spesso viene dimenticato.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Bottega Culinaria Gambero Rosso No food waste ristorante sostenibilità san vito chietino costa dei trabocchi Cinzia Mancini
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Fratelli Castellan
Antinori
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Beer and Food
Fratelli Castellan
Antinori
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Beer and Food
Julius Meiln
Hormann

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025