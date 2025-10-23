Bottega Culinaria è il ristorante più sostenibile d’Italia per il Gambero Rosso

È Bottega Culinaria il ristorante più sostenibile d’Italia secondo la guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso, che a Roma - negli spazi del The Space Cinema Moderno - ha assegnato al locale di San Vito Chietino (Ch) il premio speciale “No food waste”. A ritirarlo è stata la chef e proprietaria Cinzia Mancini, che da vent’anni porta avanti un progetto gastronomico costruito sulla ricerca, sull’attenzione all’ambiente e sul rispetto dell’ingrediente.

Cinzia Mancini, chef e proprietaria del ristorante Bottega Culinaria

Il riconoscimento, ricordiamo, viene attribuito ogni anno a chi fa della lotta allo spreco un valore concreto, trasformando ciò che altrove verrebbe scartato in una nuova risorsa gastronomica. È un premio che racconta un modo diverso di fare cucina, basato su un’economia circolare reale, non dichiarata a parole ma applicata nei gesti quotidiani di chi lavora dietro i fornelli. Bottega Culinaria si trova a pochi chilometri dalla Costa dei Trabocchi, immersa nel verde dell’entroterra abruzzese. Gli spazi rispecchiano il paesaggio che la circonda e la cucina segue la stessa linea: la natura come punto di partenza, la ricerca come filo conduttore. «Il non spreco in cucina ormai è un tema imprescindibile. La sostenibilità di un ristorante non è solo una questione etica, è anche una questione economica. Imparare a usare ogni parte di un prodotto può, inoltre, aprire nuove frontiere del gusto». Con questa motivazione, il Gambero Rosso ha voluto sottolineare il lavoro di un’insegna che fa della consapevolezza una cifra stilistica e una pratica quotidiana.

«Siamo molto felici di accogliere questo premio - ha detto la chef Cinzia Mancini - dal Gambero Rosso che rafforza il focus sul nostro lavoro premiato già lo scorso anno con l'assegnazione delle due forchette verdi. Il lavoro culinario della Bottega nel tempo si è sempre più focalizzato sul lavoro di ricerca nel vasto e variegato mondo vegetale. Per noi il concetto di "scarto" è oggetto di riflessione e rispetto dell'ingrediente, del produttore e del territorio che lo ospita. Naturalmente la nostra attitudine all'approfondimento e ricerca, ci conduce molte volte in dimensioni sconosciute e questo ci diverte molto. Si studia scientificamente e culturalmente l'ingrediente modificandone la prospettiva. Il sogno resta sempre lo stesso - ha concluso -: un luogo che abbia la capacità di un generare benessere con l'ambizione di costruire un sistema che sia più di un ristorante». Dietro queste parole si intravede una visione che va oltre la cucina e tocca il senso stesso del mestiere: un equilibrio tra materia, territorio e pensiero, dove ogni ingrediente diventa occasione di scoperta e ogni piatto un modo per restituire valore a ciò che troppo spesso viene dimenticato.