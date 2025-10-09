Mercato del fuori casa in Italia: evoluzione e opportunità per l’horeca

Gli Stati Generali del Mercato Food & Beverage, organizzati da Italgrob - Federazione Italiana dei Distributori horeca, si sono tenuti al Museo Alfa Romeo di Arese (Milano), con una partecipazione significativa di operatori del settore. L’incontro, intitolato “Raccontare il presente, immaginare il futuro”, ha rappresentato un momento chiave per analizzare lo scenario del fuori casa, discutere strumenti di collaborazione tra distributori, ristoratori e produttori e valorizzare l’identità del Made in Italy.

Secondo la ricerca "Beverage, canali e consumi a confronto" a cura di Marco Colombo (Circana), il mercato del beverage in Italia ha mostrato, da gennaio ad agosto 2025, un andamento altalenante, con segnali di ripresa estivi che hanno compensato solo parzialmente l’andamento negativo dei primi mesi. I Distributori di Bevande hanno registrato valori sostanzialmente stabili, la GDO un lieve incremento (+0,6%) mentre il Cash & Carry ha segnato una flessione del -3,9%. Il fatturato complessivo previsto per l’anno rimane allineato a 21,4 miliardi di euro, senza previsioni di miglioramento nell’ultimo quadrimestre. A pesare sul mercato sono il calo dell’indice di fiducia dei consumatori e la riduzione delle visite nei canali del fuori casa.

Dal 2019, la Distribuzione Bevande ha mostrato una crescita superiore al 35%, recuperando la crisi post-pandemica, mentre la Grande Distribuzione è aumentata del 23%. Diversa la situazione del Cash & Carry, indebolito dalla concorrenza e dall’assenza di una strategia di posizionamento chiara. L’effetto inflattivo ha sostenuto il valore complessivo del mercato, ma negli ultimi diciotto mesi i prezzi in sell-out si sono stabilizzati, assorbendo gli aumenti dei listini e dei costi delle materie prime. Dal punto di vista dei volumi, la crescita complessiva negli ultimi sei anni ha superato di poco il 10%, ma negli ultimi tre anni si è praticamente fermata.

Impatto delle campagne e andamento dei consumi

Le campagne anti-alcol del 2025 hanno influenzato negativamente gli acquisti di Spirits, Vino e Birra, con una domanda ancora non completamente ripresa. Al contrario, l’acqua minerale ha beneficiato di una stagione estiva anticipata, confermando un trend positivo.

I dati di settembre 2025, elaborati da Formind, evidenziano un calo della domanda interna nel canale fuori casa pari al -3,5%, mentre il consumatore non residente ha registrato un aumento del +6%. Complessivamente, il settore perde circa 13 milioni di visite e 19 milioni di atti di consumo. I momenti più colpiti risultano la cena (-13 milioni di atti) e l’aperitivo serale, con incrementi dello scontrino medio fino al +46%.

Politiche commerciali e strategie di prezzo

Le strategie commerciali del settore riflettono la necessità di sostenere il fatturato sotto pressione sui margini. I maggiori incrementi hanno riguardato bevande gassate e quelle a base di frutta, spinti dai costi delle materie prime, mentre il comparto delle bollicine ha mantenuto prezzi stabili grazie alla riqualificazione dei prodotti ad alto volume come i fusti, ampliando la base di consumatori.

Secondo la ricerca “Domanda e Offerta Away From Home” a cura di Bruna Boroni (TradelaLab), la domanda fuori casa ha perso fermento rispetto ai primi anni post-Covid. Gli italiani hanno ridotto i consumi nei bar e ristoranti, influenzati dalla perdita di potere d’acquisto e dalla maggiore attenzione al benessere.

Strategia e visione di Italgrob

Per Antonio Portaccio, presidente di Italgrob, il settore horeca rappresenta non solo un comparto economico ma anche un presidio sociale e culturale. Gli italiani spendono di più per il fuori casa, ma con minore frequenza, e la Federazione si concentra su equilibrio tra domanda e offerta, efficienza, sostenibilità e trasparenza. La tutela della ristorazione indipendente e la centralità del consumatore restano punti chiave.

Il direttore generale Dino Di Marino ha sottolineato come la Federazione continui a supportare i distributori horeca, anche attraverso corsi di formazione Executive in collaborazione con AFDB e il prossimo riconoscimento politico-istituzionale del ruolo del distributore, con l’istituzione di un elenco speciale, destinato a conferire un valore aggiunto all’intera filiera.

Beer&Food Attraction 2026 e Mixology Attraction

La 15ª edizione dell’International horeca Meeting, che si terrà alla Fiera di Rimini dal 15 al 17 febbraio 2026 nell’ambito di Beer&Food Attraction 2026, rappresenta un momento fondamentale per il settore. Tra le novità spicca Mixology Attraction, il brand dedicato alla miscelazione e ai prodotti per la bar & beverage industry. Con oltre il 70% dell’esposizione dedicata al beverage e una crescente partecipazione internazionale, la manifestazione conferma Rimini come punto di riferimento nazionale per gli operatori del fuori casa e per la comunità del Food & Beverage.

Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group (IEG), ha evidenziato come la collaborazione con Italgrob rafforzi lo sviluppo del settore, offrendo occasioni di networking e confronto strategico tra distributori, produttori e professionisti del settore.

Flavia Morelli, group exhibition manager food & beverage di IEG, ha anticipato un layout espositivo mirato a valorizzare le opportunità di business e il ruolo centrale dell’International horeca Meeting nel dibattito sull’evoluzione del mercato fuori casa, confermando la rilevanza di Mixology Attraction per la filiera horeca.

Partecipazione e stakeholder del settore

Tra i protagonisti dell’evento figurano Carlo Alberto Buttarelli (presidente Federdistribuzione), Vittorio Cino (direttore generale Centromarca), Andrea Grimandi (amministratore delegato Partesa Italia), Luca De Siero (consigliere nazionale Italgrob e direttore generale Doreca) e Riccardo Orlandi (presidente AIGRIM-FIPE), a conferma della centralità dell’evento per la definizione delle strategie future del settore.