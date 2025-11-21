Dieci anni di Garda Musei: al Vittoriale una festa lunga un giorno

«Abbiamo fatto 10, facciamo 31». È lo slogan per la festa dei 10 anni di Garda Musei, l’associazione che raggruppa 31 entità culturali di Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Trento, con estensioni a Toscana e Sicilia (ecco spiegato l’incipit del manifesto). Domenica 23 novembre al Vittoriale di Gardone Riviera, dove è nata l’associazione diretta da Giordano Bruno Guerri, si susseguiranno dal mattino fino a sera inoltrata iniziative a tutto campo. Cancelli aperti gratis, per tutti, per conoscere i mille segreti della casa di Gabriele d’Annunzio, della nave Puglia e del magnifico parco che la circonda.

Garda Musei compie dieci anni: al Vittoriale una giornata speciale

«Dieci anni fa - ricorda Guerri - abbiamo voluto creare una rete con l’idea che cultura e turismo, insieme, siano una vera impresa collettiva, capace di generare valore, lavoro e bellezza. Dal Vittoriale è nata Garda Musei proprio con questo spirito: mettere in sinergia esperienze diverse per raccontare insieme il nostro patrimonio e renderlo vivo. Non celebriamo solo un anniversario, ma un esempio concreto di come la cultura, quando fa rete, sa essere motore di sviluppo e di futuro». Un dato su tutti: con 300mila visitatori annui la casa del Vate è fra le più frequentate d’Italia, capace di mantenersi autonomamente e guadagnare.

«Ogni compleanno - rimarca Mauro Carrozza, presidente di Garda Musei - è importante, questo è davvero speciale: 10 anni di crescita e di iniziative per raccontare il nostro territorio e i tesori artistici e culturali che vi sono custoditi. Un patrimonio unico che arricchisce la qualità della vita dei residenti e in grado di attrarre turisti e visitatori da ogni parte del mondo. Una sfida vinta. Grazie alla collaborazione di entità, associazioni, case, ville, palazzi, musei e dimore storiche, siamo riusciti a creare una rete culturale di inestimabile valore. In dieci anni dal Vittoriale sono partite centinaia di iniziative, anche grazie all’istituzione di una bigliettazione unica. Trentuno soci rappresentano il nostro orgoglio».

Domenica la festa con un ricco programma di iniziative, tra esperienze culturali, attività per le famiglie, momenti di approfondimento, degustazioni di prodotti tipici delle varie province, laboratori, un trekking naturalistico, talk sull’empatia digitale e un’edizione speciale di «Una notte, un museo». Buon compleanno.

Di Renato Andreolassi