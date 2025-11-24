Da Vittorio dei Cerea tra i migliori ristoranti al mondo secondo La Liste

Il ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea - tre stelle Michelin e da anni stabilmente premiato da praticamente tutte le principali guide gastronomiche (eccezion fatta per 50 Top Italy) - conquista la vetta de La Liste, la guida francese che da dieci anni prova a mettere ordine nell’universo frammentato di giudizi, classifiche e recensioni gastronomiche. Un risultato che riporta la cucina italiana al centro della scena internazionale e colloca il ristorante bergamasco (più precisamente di Brusaporto) tra i migliori al mondo, affiancandolo ai nomi più riconosciuti dell’alta ristorazione.

La famiglia Cerea, proprietaria del ristorante Da Vittorio

La Liste, ricordiamo, nata nel 2015, si è costruita la reputazione di “classifica delle classifiche” grazie a un metodo che combina fonti eterogenee: oltre 1.100 tra guide, blog e testate, incrociate da un algoritmo che monitora circa 38mila ristoranti in tutto il mondo. Da questo lavoro nasce una selezione annuale di 1.000 indirizzi, valutati fino a un massimo di 100 punti.

Quest’anno il punteggio più alto, 99,5, è stato attribuito a una cerchia ristretta che riunisce, oltre al ristorante di Guy Savoy, Cheval Blanc di Peter Knogl (Svizzera), Le Bernardin (Usa), Schwarzwaldstube (Germania), SingleThread (Usa), Lung King Heen (Hong Kong) e Matsukawa (Giappone). A questa vetta già affollata si aggiungono tre nuovi protagonisti: il già citato Da Vittorio, Robuchon au Dôme (Macao) e Martin Berasategui (Spagna).

La cerimonia di presentazione ha portato anche un riconoscimento speciale per l’“influenza gastronomica”: il premiato è Daniel Boulud, una figura simbolo della cucina francese nel mondo, da oltre quarant’anni attivo negli Stati Uniti. «Non avevo mai ricevuto un premio che riconoscesse il lavoro che ho svolto per la cucina francese all’estero», ha commentato lo chef 70enne, che guida il ristorante Daniel a New York. Un tributo che fotografa il ruolo degli chef che hanno costruito ponti culturali tra Paesi e generazioni.

Per Da Vittorio, invece, questo ingresso in cima alla classifica ha un significato più diretto: sancisce la continuità di un percorso costruito nel tempo e conferma il peso della famiglia Cerea in un panorama in cui visibilità e autorevolezza non sono mai scontate. Un risultato che arriva senza effetti speciali, semplicemente mettendo sul tavolo ciò che il ristorante fa ogni giorno: cucina solida, identità chiara e un’idea di ospitalità che negli anni si è dimostrata più resistente delle mode.