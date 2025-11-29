A Torino nasce il primo “frigorifero solidale” che combatte lo spreco

Un frigorifero che non è solo un frigorifero: è il simbolo di un nuovo modello nazionale per trasformare le eccedenze alimentari in un gesto concreto di solidarietà. Cuki Save the Food ha inaugurato a Torino, all’interno del Sermig - Arsenale della pace, il primo frigorifero solidale della sua storia, progetto pilota pensato per essere replicato in tutta Italia e per mettere in rete imprese, istituzioni e terzo settore.

A Torino nasce il frigorifero solidale firmato da Cuki Save the Food

L’iniziativa nasce in un contesto in cui i numeri parlano chiaro: 4,5 milioni di tonnellate di cibo sprecate ogni anno in Italia, per un valore superiore ai 14 miliardi di euro. Una contraddizione che si scontra con l’aumento delle famiglie che non riescono ad accedere a un’alimentazione regolare. Ogni settimana mette a disposizione 240 piatti pronti - 60 al giorno dal martedì al venerdì - preparati con ingredienti recuperati dal Mercato di Porta Palazzo grazie a RePoPP, il programma cittadino dedicato al recupero delle eccedenze.

Tutti i pasti vengono confezionati in vaschette in alluminio Cuki, etichettati con ingredienti e allergeni, tracciati e conservati lungo l’intera catena del freddo sotto la supervisione di Qualitalia. A facilitare l’accesso, una serie di istruzioni multilingue - italiano, inglese, francese, arabo e cinese - per garantire un utilizzo semplice e sicuro a chi si rivolge quotidianamente all’Arsenale della Pace.

Il progetto, che segue lo spirito della Legge 166/2016 antispreco, rappresenta uno dei primi modelli replicabili su scala nazionale: un’infrastruttura sociale e tecnica che può essere adottata nelle città italiane grazie al know-how messo a disposizione gratuitamente da Cuki. L’inaugurazione del frigorifero solidale si inserisce in una storia già ricca di iniziative che hanno contribuito a diffondere una nuova consapevolezza sul valore del cibo:

2011 - Nasce Cuki Save the Food con Banco Alimentare

2014 - Arriva Cukipedia, la guida per la corretta conservazione degli alimenti

2016 - Debutto della Save Bag, la doggy bag firmata Cuki per i ristoranti

2018-2022 - Campagna natalizia “Solida lei, solidale tu”

2021 - Maratona in cucina: 1.000 piatti pronti donati

2023 - Lancio dell’app Cuki Save the Food

2025 - Nasce il Frigorifero Solidale

Dal 2011 ad oggi, ricordiamo, Cuki Save the Food ha recuperato e ridistribuito oltre 24 milioni di porzioni di cibo a enti caritativi italiani.

Di Piera Genta