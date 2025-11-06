Milano, Sogemi inaugura il nuovo Palazzo Affari: un hub moderno per le imprese del cibo

Sogemi ha inaugurato i nuovi spazi di Palazzo Affari, situati all’interno del complesso immobiliare di via Lombroso 54, cuore del sistema agroalimentare milanese. L’edificio, originariamente costruito nel 1965, è stato completamente ristrutturato e rappresenta oggi uno dei progetti più significativi di riqualificazione per il settore. Il nuovo Palazzo Affari si sviluppa su 11 piani per una superficie complessiva di 4.700 metri quadrati, ai quali si aggiungono 2.500 mq destinati a un Business Center dedicato alle imprese del comparto agroalimentare, attualmente in fase di completamento e la cui apertura è prevista nei prossimi mesi.

Il nuovo Palazzo Affari di Sogemi

La riqualificazione del Palazzo Affari è stata condotta con particolare attenzione ai temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità. L’edificio è certificato in classe energetica A3 e dispone di un sistema di climatizzazione che utilizza acqua di condensazione proveniente da fonti rinnovabili, insieme a un impianto fotovoltaico installato in copertura. Queste soluzioni consentono una gestione più efficiente dei consumi, riducendo l’impatto ambientale e contribuendo alla strategia di innovazione sostenibile portata avanti da Sogemi negli ultimi anni.

Il progetto di ristrutturazione è stato coordinato dalla Direzione Infrastrutture di Sogemi, mentre l’allestimento architettonico e funzionale è stato curato dallo studio D2U – Design to Users, guidato dall’architetto Jacopo della Fontana. Secondo quanto spiegato da Lorenzo Barbagli, direttore infrastrutture Sogemi, «il nuovo Palazzo Affari rappresenta un tassello fondamentale nella valorizzazione del patrimonio immobiliare di Sogemi e nella costruzione di una piattaforma moderna e funzionale per il sistema agroalimentare lombardo e milanese».

Con questa operazione, Sogemi rafforza il proprio ruolo come soggetto strategico per lo sviluppo delle infrastrutture a servizio del Mercato Agroalimentare di Milano, promuovendo modelli gestionali efficienti e spazi pensati per favorire la collaborazione tra imprese e operatori del settore.

Il nuovo Palazzo Affari non è solo un intervento architettonico, ma un investimento nel futuro della filiera agroalimentare lombarda. L’obiettivo è creare un hub operativo più efficiente, accessibile e sostenibile, in grado di accompagnare la crescita del comparto e di sostenere la transizione ecologica delle attività produttive e logistiche. La prossima apertura del Business Center, che offrirà spazi di lavoro condivisi e servizi di supporto alle imprese, rappresenta un ulteriore passo in questa direzione. Con questa nuova infrastruttura, Sogemi consolida la propria visione di un ecosistema integrato e competitivo, capace di rispondere alle sfide del mercato agroalimentare contemporaneo.