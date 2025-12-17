Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 18 dicembre 2025  | aggiornato alle 14:55 | 116404 articoli pubblicati

Rotari
Parmigiano Reggiano
Rotari

Ciclovia del Garda, stop al completamento in Lombardia per problemi geologici

Dei problemi geologici bloccano il tratto bresciano: la Regione sceglie l’intermodalità e affida a Navigazione Laghi un servizio per le bici e punta sulla navigazione per garantire continuità e tutela del territorio

 
17 dicembre 2025 | 10:36

Ciclovia del Garda, stop al completamento in Lombardia per problemi geologici

Dei problemi geologici bloccano il tratto bresciano: la Regione sceglie l’intermodalità e affida a Navigazione Laghi un servizio per le bici e punta sulla navigazione per garantire continuità e tutela del territorio

17 dicembre 2025 | 10:36
 

«Di ragione virtù» usando un concetto aristotelico, oppure, meglio ancora, di italica esortazione: «di necessità virtù». Così la Lombardia ha deciso, in sostanza, di rinunciare - causa concreti problemi geologici - a completare il circuito ciclopedonale del lago di Garda sulla sponda bresciana. In alternativa al soffocante traffico estivo, un servizio di battelli tra Gardone Riviera e Limone sul Garda dedicato ai cicloturisti come alternativa “via acqua” al terzo lotto lombardo della Ciclovia del Vento, non realizzabile a causa di criticità tecnico-idrogeologiche.

Ciclovia del Garda, stop al completamento in Lombardia per problemi geologici

La Lombardia ha deciso di rinunciare a completare il circuito ciclopedonale del Garda

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi, ha infatti approvato lo schema di protocollo d’intesa con la Provincia di Brescia e Navigazione Laghi per progettare le imbarcazioni destinate all’iniziativa. La realizzazione, affidata a Navigazione Laghi, riguarderà le unità navali appositamente pensate per il trasporto di biciclette e passeggeri; le aree di attesa, imbarco e sbarco; un orario del servizio che dovrà essere ben cadenzato e autonomo rispetto alle linee esistenti; oltre alle aree attrezzate per il ricovero delle bici.

Eurovo

«L’opzione intermodale per il terzo lotto lombardo della Ciclovia - sottolinea Terzi - consente di garantire la continuità dell’itinerario ad anello interno al lago di Garda, prevedendo un servizio di navigazione con battelli dedicati. Si tratta di una soluzione improntata al buon senso e maturata in accordo con tutti i soggetti coinvolti, a partire dagli enti locali. I tavoli di ascolto hanno portato a una decisione condivisa che tutela il territorio, i ciclisti e i pedoni. In questo modo si salvaguardia la progettualità della Ciclovia come veicolo di promozione del lago e si intensificano i collegamenti via acqua a beneficio anche dei residenti». Per quanto riguarda il primo e il secondo lotto della Ciclovia del Garda, che interessano la tratta tra Sirmione e Gardone Riviera, i lavori sono stati consegnati a marzo 2024 e sono attualmente in corso di esecuzione.

Di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata STAMPA

 
lago di Garda ciclovia turismo Claudia Maria Terzi
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Comavicola
Dr Schar
TreValli
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Comavicola
Dr Schar
TreValli
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Forst
Caviar Giaveri

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025