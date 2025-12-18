Inalpi punta sulle proteine del latte: accordo con Tetra Pak e investimento da 15 milioni

Menu Apri login
18 dicembre 2025 | 13:12

Inalpi e Tetra Pak siglano un accordo per modernizzare la torre di polverizzazione, trasformandola in un impianto dedicato alla produzione di proteine del latte ad alto valore aggiunto: un investimento da 15 milioni di euro

18 dicembre 2025 | 13:12
 

Inalpi S.p.A. accelera sul fronte dell’innovazione industriale e guarda con decisione ai mercati internazionali. È stato ufficializzato il nuovo accordo strategico siglato tra l’azienda lattiero-casearia piemontese e Tetra Pak. L’intesa è funzionale alla modernizzazione della prima torre di polverizzazione Inalpi, realizzata nel 2009, che verrà trasformata in un impianto altamente specializzato nella produzione di ingredienti proteici ad alto valore aggiunto.

Inalpi: accordo con Tetra Pak per le proteine del latte e investimento da 15 milioni

Ingredienti proteici ad alto valore aggiunto

Grazie all’intervento tecnologico, la torre sarà in grado di polverizzare proteine nobili del latte destinate alla produzione di MPC85 (Milk Protein Concentrate), MPI (Milk Protein Isolate), MCC (Milk Casein Concentrate) e MCI (Milk Casein Isolate), concentrati con un contenuto proteico compreso tra l’85% e oltre il 90%. Si tratta di ingredienti sempre più strategici per l’industria alimentare, utilizzati in particolare nei prodotti per sportivi, nell’alimentazione infantile, nei segmenti dietetici e, più in generale, nelle gamme ad alto contenuto proteico che stanno trainando l’evoluzione dei consumi a livello globale.

Il processo produttivo e l’innovazione tecnologica

Il processo produttivo avverrà interamente all’interno della torre di polverizzazione: dopo la scrematura del latte e la destinazione della parte grassa alla produzione di burro, un sistema di filtri a membrana consentirà di separare la componente proteica dai restanti solidi, principalmente il lattosio, per poi procedere alla fase di polverizzazione.

Investimenti e prospettive di mercato internazionali

Un progetto che poggia su investimenti importanti in tecnologia, ricerca e competenze, per un valore complessivo di 15 milioni di euro, e che si inserisce in un contesto di mercato particolarmente dinamico. Secondo le principali analisi di settore, la domanda internazionale di proteine e caseine del latte è destinata a crescere con tassi annui superiori al 6%, trainata dalla crescente attenzione dei consumatori verso salute, benessere e alimentazione funzionale, con sviluppi significativi in Europa, Nord America e Asia.

Di Piera Genta

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Inalpi Tetra Pak proteine del latte ingredienti proteici MPC85 MPI MCC MCI industria lattiero-casearia innovazione industriale polverizzazione del latte alimentazione funzionale mercati internazionali
 
