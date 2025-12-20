Menu Apri login
Mercosur, rinviata a gennaio la firma: agricoltura al centro del negoziato

20 dicembre 2025 | 10:26

 
20 dicembre 2025 | 10:26

Mercosur, rinviata a gennaio la firma: agricoltura al centro del negoziato

Il rinvio della firma dell’accordo Ue-Mercosur apre una nuova fase di confronto politico. Al centro restano tutele per l’agricoltura europea, clausole di salvaguardia e garanzie sugli standard produttivi

20 dicembre 2025 | 10:26
 

La firma dell’accordo commerciale Ue-Mercosur slitta a gennaio. A comunicarlo ai leader europei riuniti al Consiglio Europeo è stata la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, evidenziando la necessità di ulteriori garanzie a tutela delle imprese agricole europee. Il trattato mira alla liberalizzazione degli scambi tra Unione Europea e Paesi del Mercosur, tra cui Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, ma resta al centro di forti tensioni politiche.

Mercosur, rinviata a gennaio la firma: agricoltura al centro del negoziato

La firma del Mercosur slitta a gennaio

Le richieste dell’Italia e la posizione di Palazzo Chigi

Il governo italiano ha subordinato il via libera all’intesa all’introduzione di clausole di salvaguardia e controlli più stringenti sulle importazioni agricole. In una nota ufficiale, Palazzo Chigi ha chiarito che l’esecutivo «è pronto a sottoscrivere l’intesa non appena verranno fornite le risposte necessarie agli agricoltori». Le preoccupazioni riguardano la possibile concorrenza sleale su prodotti sensibili come riso, carne e zucchero.

L’asse Roma-Parigi e le proteste agricole

La linea italiana è condivisa dalla Francia, che con il presidente Emmanuel Macron ha chiesto tutele rafforzate. «Il conto non torna» e «questo accordo non può essere firmato», ha dichiarato Macron, rivendicando la difesa dell’agricoltura europea. Le posizioni dei due Paesi hanno trovato eco nelle proteste degli agricoltori a Bruxelles, esplose durante i lavori del Consiglio europeo.

Pressioni dal Brasile e il ruolo di Lula

Sul fronte sudamericano, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha espresso forte irritazione, arrivando a dichiarare: «Se non lo facciamo ora, il Brasile non firmerà più l’accordo finché sarò presidente». Dopo un colloquio telefonico con Giorgia Meloni, i toni si sono parzialmente ammorbiditi. «Ho parlato con Meloni e mi ha spiegato che non è contraria all’accordo», ha riferito Lula, sottolineando il peso delle pressioni interne legate al settore agricolo.

accordo Mercosur Ue Mercosur agricoltura europea clausole di salvaguardia libero scambio Consiglio Europeo Ursula von der Leyen agricoltori commercio internazionale politica agricola
 
