Gruppo Casalasco acquisisce i marchi Pummarò, Polpabella e Sugo Lampo da Star

Il Gruppo Casalasco ha concluso l'accordo per l'acquisizione del ramo d'azienda relativo ai marchi Pummarò, Polpabella e Sugo Lampo, che erano di proprietà di Star Alimentare Spa, parte del Gruppo GB Foods. I tre brand, storicamente noti nel settore delle conserve di pomodoro, arricchiranno l’offerta del Gruppo Casalasco sia in Italia che all’estero, aggiungendosi ai marchi già in suo possesso.

Costantino Vaia, amministratore delegato di Casalasco spa, ha sottolineato che questa operazione si inserisce all'interno di una strategia di crescita mirata a rafforzare la presenza del gruppo, in particolare dopo l’accordo con Unilever per la gamma di sughi “Knorr Tomato al Gusto”. «Questa nuova operazione - conclude Vaia - rientra in una precisa strategia di crescita a livello nazionale ed internazionale. Brand come Pummarò, Pomì e De Rica sono sinonimo di tradizione, qualità ed eccellenza made in Italy, tutti valori che contraddistinguono la nostra filiera».

Il Gruppo Casalasco è già da oltre 15 anni co-packer di Star e rappresenta una delle più grandi filiere integrate del pomodoro da industria in Italia, con 800 aziende agricole partner e cinque stabilimenti produttivi nelle province di Cremona, Parma e Piacenza. L’accordo permetterà a Star di focalizzarsi su altre categorie del proprio portafoglio, mentre per Casalasco si aprirà una nuova fase di espansione nel mercato del pomodoro.

