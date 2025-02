Cascina Losetta e il metodo “free-range” che rispetta gli animali

A Luserna San Giovanni, nel Pinerolese, si trova Cascina Losetta, una piccola realtà produttiva fondata nel 2015 da Ileana Trogolo Got. Qui si pratica un allevamento avicolo rigorosamente all'aperto, secondo i principi del free-range, un metodo nato tra la Baviera e il Sussex che in Italia conta ancora pochissime aziende certificate. Con appena dieci allevamenti di questo tipo registrati sul territorio nazionale, la scelta di Cascina Losetta rappresenta una via quasi pionieristica, un ritorno a un modello di allevamento rispettoso del benessere animale e della crescita naturale degli esemplari.

L'allevamento conta 250 capi tra galline ovaiole e polli, tutti lasciati liberi di razzolare nei pascoli della cascina durante il giorno e nutriti esclusivamente con granaglie prive di Ogm e farina di erba medica. Un modello produttivo che ha ottenuto la certificazione dell'Asl veterinaria per il rispetto delle normative comunitarie, tanto che ogni uovo prodotto è timbrato con il codice identificativo 1IT191TO011. La vendita è diretta: le uova vengono commercializzate esclusivamente ai consumatori finali e a piccoli trasformatori della provincia di Torino, in conformità con il decreto regionale che regola la distribuzione.

Ma non ci sono solo uova. Cascina Losetta alleva anche polli di razza Bionda Piemontese, Big Rey e Rosso Rurale. Qui non si segue la logica intensiva della grande distribuzione: gli animali crescono con tempi naturali e vengono macellati solo dopo i 140 giorni di vita, quando hanno raggiunto il peso e la consistenza ideali. Un approccio che garantisce una carne più saporita e strutturata, espressione di un'alimentazione sana e di un ritmo di crescita rispettoso della fisiologia dell'animale.

Nello stesso spirito vengono allevati anche i conigli Grigi di Carmagnola e Fulvi di Borgogna, che crescono in box a terra e sono nutriti esclusivamente con fieno e fioccati di cereali. Il rispetto delle esigenze naturali degli animali è una costante della cascina, che ha scelto di ampliare la propria offerta anche a quaglie, anatre mute bianche e oche romagnole, allevate sia per la produzione di uova sia per la carne.

