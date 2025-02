Un anno di Sfrigola a Milano. E presto aprirà anche a Londra e Berlino

Il cibo da strada è una consuetudine che risale all'antichità: gli antichi Greci friggevano i pesciolini appena pescati e li vendevano per strada. Grazie a una importante scoperta, a Pompei è stata trovata una bottega di street food o Thermopolium con anfore piene di vivande. L'arancina (chiamata così a Palermo e nella Sicilia occidentale, diventa “arancino” nel catanese) è un cibo che viene venduto ai passanti. Così grazie all'idea imprenditoriale di Adriano Pizzurro, insieme al cugino Francesco Paolo Caronia con il fratello Emanuele, ha pensato di proporre un prodotto realizzato e cotto in diretta. Il format “Sfrigola” ha uno spazio che va da un minimo di 20 mq a un massimo di 50: la sua avventura è iniziata prima in Sicilia per arrivare l'anno scorso a Milano, in piazzale Stazione Porta Genova.

Sfrigola compie un anno a Milano e continua a espandersi

La produzione è totalmente a vista, dalla preparazione del riso alla frittura. Tutto è iniziato nel 2016 e Sfrigola ora vanta cinque locali in Italia (a Palermo con due punti vendita, nel borgo medievale di Erice, a San Vito Lo Capo, a Milano) e uno a Bucarest. Un successo che, dopo la Sicilia e l'Italia, guarda all'Europa: infatti prossimamente aprirà a Londra e Berlino. Oggi vanta sessanta dipendenti, un fatturato di 2,5 milioni di euro e 700mila arancine vendute ogni anno.

Sfrigola ha un menu ricco: ben diciotto ricette, da quelle classiche con ragù di carne oppure con mozzarella, prosciutto e besciamella. Oltre alle tradizionali offre altre 16 varianti che cambiano secondo la stagione, tutte realizzate con prodotti siciliani. Da quest'anno, in tutti i punti vendita Sfrigola, è possibile acquistare una box in metallo con un kit completo per realizzare 15 arancine a casa propria, compreso il mix di riso carnaroli e parboiled. All'interno il cliente trova una brochure con il procedimento del prodotto e un qr code per scaricare il video, con i passaggi per cucinare una perfetta arancina. Ma Sfrigola pensa anche a chi è ghiotto di dolci, perché con la stessa procedura frigge e riempie anche i cannoli.

