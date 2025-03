Con la "prima del Rosé" a Puegnago, le celebrazioni per i 100 anni della nave Puglia, al Vittoriale di Gardone Riviera e la Festa della donna al Parco giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, di fatto, è partita alla grande la stagione estiva sul lago di Garda. Grazie ad una splendida giornata di sole, lo scorso fine settimana, sulle sponde lombardo-veneta del più grande lago italiano, si sono date appuntamento migliaia di persone all'insegna del verde, delle ricorrenze storiche e del vino di qualità.

Dal 10 al 15 marzo, alla casa del vino di Puegnago del Garda, si tiene infatti "La prima del Valtènesi" un evento esclusivo dedicato ai titolari e agli operatori dell'Horeca. «Un'occasione imperdibile - ha dichiarato il direttore del Consorzio Juri Pagani - per degustare i Valtènesi Riviera del Garda Classico Doc della nuova annata e diventare ambasciatori di queste eccellenze nella prossima stagione. Con particolare attenzione ai sempre intriganti rosè 2024, appena giunti sul mercato». Ingresso gratuito dalle 10:30 alle 17:30 per assaggiare liberamente i vini di 40 cantine del territorio.

È l'occasione per fare pure una puntata, ad una decina di chilometri di distanza, a Gardone nella casa del Vate Gabriele D'Annunzio. Il presidente Giordano Bruno Guerri, dopo la festa per la nave Puglia e i 303mila ingressi dello scorso anno, ha inaugurato anche quattro mostre dedicate ad artisti contemporanei. E che dire del Festival Tener-a-mente? Proprio negli scorsi giorni l'instancabile promoter Viola Costa ha annunciato l'unica tappa italiana di Brandi Carlile. La vincitrice di undici Grammy Awards sarà sul palco dell'incantevole anfiteatro del Vittoriale il prossimo 14 luglio, alle 21:15. Sicuramente un appuntamento da non perdere per gli appassionati già in coda per acquistare - online - i biglietti.

