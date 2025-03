Addio a Bruno Pizzul, voce del calcio e grande conoscitore dei vini friulani

Bruno Pizzul: un gran signore, uno dei pochi galantuomini rimasti nel mondo del giornalismo d'oggi. È morto nella mattina di mercoledì 5 marzo 2025 all'età di 87 anni nella sua amata terra friulana. Il telecronista, l'uomo che sapeva parlare di calcio, con passione e competenza, rispettando gli ascoltatori e gli sportivi.

Bruno Pizzul si è spento a 87 anni

L'ho conosciuto in Rai nella mia trentennale attività lavorativa alla TGR di Milano. Ci si incontrava spesso all'angolo di corso Sempione-Riva di Villasanta, quando arrivava da casa con un'antica bicicletta da uomo, non di rado con le gomme semi-sgonfie, vista la sua massiccia corporatura. «Tranquillo - ironizzava - non la rubano». Era insuperabile nel disquisire sulle eccelse qualità del Collio e della Ribolla gialla (soprattutto quella di Josko della Subida). «Sono i migliori bianchi del mondo», rispondeva alle provocazioni che gli facevo paragonandoli alla laguna lombardo-veneta. «Voi dovete imparare da noi - diceva con la sua solita aria bonaria - a fare il vino con la V maiuscola. Vi aspettiamo sulle nostre aspre colline per capire cosa significa lavorare nelle vigne carsiche. Ogni bottiglia è una storia di sacrifici e sudore». Ciao Bruno, sincero ed autentico testimone della tua terra e interprete di tanti nostri sogni calcistici. Buon viaggio.

Di Renato Andreolassi



© Riproduzione riservata