Veronafiere, cambio al vertice: Barbara Ferro nuova amministratrice delegata

Barbara Ferro è la nuova amministratrice delegata di Veronafiere. La nomina è arrivata oggi all'unanimità dal Consiglio di amministrazione della società fieristica veronese, riunitosi per la prima volta dopo il rinnovo dei suoi componenti. Ferro prende il timone operativo con deleghe di peso, in un momento cruciale per il futuro del polo fieristico scaligero.

Barbara Ferro, nuova amministratrice delegata di Veronafiere

Alla nuova ad sono state affidate responsabilità strategiche che vanno ben oltre la gestione ordinaria. Tra le sue competenze rientrano infatti lo sviluppo e la conduzione di operazioni straordinarie come fusioni, acquisizioni, joint venture e dismissioni, strumenti chiave per rafforzare e far crescere il gruppo nel medio-lungo periodo. A questo si aggiunge la supervisione sulla governance delle società controllate, con il compito di garantire allineamento con gli obiettivi industriali e con principi fondamentali come trasparenza, efficacia e sostenibilità economica. Proprio il fronte Esg (Environmental, social, governance) è uno dei punti centrali del nuovo incarico. Ferro dovrà occuparsi della definizione e del monitoraggio delle politiche di sostenibilità dell'intero gruppo, integrandole nei processi decisionali e assicurando la redazione del bilancio di sostenibilità, in conformità con la normativa e le best practice internazionali. Tutto questo si inserisce in un contesto che punta sulla collaborazione e sul confronto continuo, in una logica di squadra che coinvolge presidente, direttore generale e l'intero Cda.

«Sono molto grata della fiducia che i soci e i membri del Cda di Veronafiere hanno riposto in me, fornendomi l'opportunità di contribuire allo sviluppo di una realtà strategica nel panorama nazionale e, in primis, nella mia città - dichiara Barbara Ferro. La capacità di creare valore di un operatore fieristico si misura non solo dalla sua profittabilità, ma soprattutto dal positivo impatto generato su chi, con il vocabolario della sostenibilità, definiremmo “portatore di interesse”, a partire dalle aziende espositrici, i visitatori, i fornitori, i collaboratori, i cittadini e tutti gli operatori economici, sociali e culturali del territorio. Per questo assumo questo incarico con grande passione e motivazione. Le geografie fisiche e demografiche del mondo, le geometrie economiche e finanziarie di cui abbiamo imparato a conoscere le regole stanno mutando più velocemente di quanto avessimo forse pensato, generando a volte smarrimento e senso di impotenza. Credo che in questo contesto la fiera come luogo in cui le persone si incontrano, si conoscono, scambiano opinioni e si stringono le mani riassuma un ruolo centrale, per affrontare scenari complessi senza paure. Nel contempo è importante individuare risposte non convenzionali e nuove opportunità. Sono certa che la squadra che si è costituita, eterogenea per competenze ed esperienze, saprà intraprendere questo percorso di innovazione».

Veronese, classe 1967, Barbara Ferro si è laureata in Scienze statistiche ed economiche all'Università di Padova. Ha iniziato la sua carriera nel settore delle tecnologie e delle comunicazioni digitali, lavorando in Olivetti e Telecom Italia, per poi passare alla consulenza in Ernst & Young e successivamente in Cattolica Assicurazioni, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente responsabile della pianificazione, del controllo e dell'organizzazione del gruppo. Dal 2004 ha scelto di affiancare le piccole e medie imprese del Veneto come consulente strategico-finanziaria, lavorando in diversi settori produttivi. Nel 2015 è diventata cfo di So.Ge.Si. Spa, azienda di servizi per la sanità con 700 dipendenti, di cui è stata nominata direttore generale nel 2018. L'anno dopo ha assunto la direzione generale di VdV Srl - Vento di Venezia Marina Resort, dove si è occupata di un progetto di rigenerazione urbana sostenibile sull'Isola della Certosa, a Venezia, unendo riqualificazione ambientale e valorizzazione culturale. Nel 2024 ha iniziato a insegnare come professoressa a contratto presso l'Università di Verona, nel corso magistrale in “Gestione strategica delle imprese turistiche e culturali”. Da quest'anno, inoltre, affianca le imprese nella definizione e nell'implementazione delle strategie Esg e nei processi di reporting sulla sostenibilità.

