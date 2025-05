Macfrut 2025 chiude con oltre 61mila presenze:  10% rispetto all’anno scorso

Oltre 61mila presenze, con una crescita del 10% rispetto al 2024, 1400 espositori di cui il 40% provenienti dall'estero, 1500 buyer internazionali e un'agenda fitta di incontri e saloni tematici: la 42esima edizione di Macfrut, andata in scena al Rimini Expo Centre, conferma un trend in costante ascesa e consolida la sua vocazione internazionale.

Macfrut 2025, boom di presenze: superata quota 61mila visitatori

La tre giorni riminese, punto di riferimento per il comparto ortofrutticolo, ha riunito operatori, stakeholder e professionisti da ogni parte del mondo, offrendo non solo una panoramica aggiornata sulle ultime tendenze della filiera ma anche un'occasione concreta per stringere relazioni commerciali e avviare nuove collaborazioni. Il dato sulla presenza di espositori stranieri - 4 su 10 - riflette chiaramente l'apertura sempre più marcata verso i mercati esteri, mentre i buyer accreditati confermano l'interesse crescente verso il comparto ortofrutticolo italiano.

Un'edizione che ha segnato un altro passo in avanti nel percorso di sviluppo dell'evento, come ha sottolineato il presidente Renzo Piraccini: «Si è respirata un'aria entusiasmante al Rimini Expo Centre riscontrato tra gli operatori che hanno toccato con mano la grande qualificazione della fiera nelle ultime edizioni - commenta - Macfrut rappresenta la vetrina dell'ortofrutta italiana nel mondo, capace di presentare tutta la sua forza di filiera. Avere in Italia una grande manifestazione internazionale rappresenta non solo una grande vetrina, ma uno strumento di politica industriale».

Il successo dell'appuntamento appena concluso, rafforzato dai numeri e dalla qualità degli incontri, proietta già l'attenzione sulla prossima edizione. L'organizzazione ha infatti annunciato che nel 2026 Macfrut tornerà in anticipo rispetto al consueto calendario: si svolgerà dal 21 al 23 aprile, sempre a Rimini. Una scelta che risponde alle esigenze del settore e punta a rafforzare ulteriormente la posizione della manifestazione nel panorama fieristico internazionale.

